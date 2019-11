Bürgermeisterin Michaela Schreiber hat für den geplanten Parkplatz Bäume fällen lassen, will bald mit dem Roden beginnen. Eine Baugenehmigung braucht sie nicht, sagt sie. Die Oberförsterei sagt doch!

Gefährlich: Autos parken am Fahrbahnrand an der Wasserskianlage in Horstfelde. Quelle: Stadt Zossen