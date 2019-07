Zossen

Nachdem sich zahlreiche Bürger wiederholt über Falsch- und Wildparker im Zossener Johnepark beschwert haben, hat die Stadt Zossen jetzt reagiert. Die Anwohner hatten sich laut Stadt beklagt, dass Grundstückzufahrten, Feuerwehraufstellflächen und Versorgungseinrichtungen zugeparkt werden. Deswegen sei begonnen worden, den Wohnpark neu zu beschildern. Die laut Stadt ohne Genehmigung des Landkreises aufgestellten Spielstraßenschilder werden abgebaut und für einzelne Parkplatzbereiche neue Schilder aufgestellt. Damit sei es möglich, illegales Parken zu ahnden und die schwierige Parksituation unter Kontrolle zu bekommen, so Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) in einer Pressemitteilung. Außerdem sollen sich Ortsbeirat und Stadtverordnetenversammlungmit dem Thema beschäftigen. Ziel sei es in dem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchzusetzen.

Von MAZonline