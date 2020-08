Luckenwalde

Wie viel Taschengeld sollten Jugendliche bekommen? Diese Erziehungsfrage stellen sich nicht nur viele Eltern. Auch die Kreistagspolitiker haben sich kürzlich damit beschäftigt. Im Jugendhilfeausschuss sollten sie eine neue Richtlinie verabschieden. Die legt unter anderem fest, wie viel Taschengeld die Kinder jeden Monat bekommen, die in Teltow-Fläming in einem Heim leben.

16-Jährige bekommen derzeit 50,80 Euro

Weil die Barbeträge bei einigen Altersgruppen nicht angehoben wurden, wollte der Jugendhilfe-Unterausschuss die Richtlinie sogar gänzlich ablehnen. Zugegebenermaßen, erklärte der Vorsitzende Peter Borowiak, habe die Verwaltung an vielen Punkten auf Anregung des Ausschusses nachgebessert. Doch dass die Jugendlichen deutlich weniger Taschengeld bekommen sollten als das Brandenburgische Ministerium für Jugend, Bildung und Sport (MBJS) empfiehlt, wollte der Unterausschuss nicht hinnehmen.

So viel Taschengeld empfiehlt das Land Das Land empfiehlt ein Taschengeld für Kinder im Heim und anderen betreuten Wohnformen schon unter fünf Jahren. In Teltow-Fläming sieht die Richtlinie ein Taschengeld ab drei Jahren von 6,30 Euro im Monat vor. Alle zwei Jahre bekommen die Kinder laut TFs Richtlinie mehr Taschengeld. Mit sechs Jahren etwa gibt es 10,80 Euro, mit acht Jahren 16,90 Euro im Monat. Ab zehn Jahren gibt es 23,10 Euro. Ab 12 dann 32,30 Euro. Und mit 14 sind es 41 Euro. Das entspricht der Landesempfehlung. Deutlich höher liegt die Empfehlung bei den älteren Jugendlichen. Die 15-Jährigen bekommen in TF 41 Euro im Monat. Das Land empfiehlt 57 Euro. Die 17-Jährigen erhalten in TF 50,80. Das Land empfiehlt 79 Euro.

Knackpunkt waren vor allem die 16- bis 18-Jährigen. Ihr Taschengeld will der Landkreis bei 50,80 Euro belassen. Eine Landesempfehlung schlägt seit einer Erhöhung im letzten Jahr hingegen fast 80 Euro pro Monat vor. „Wir hätten uns für die Kinder in Teltow-Fläming eine Summe irgendwo dazwischen gewünscht“, sagte Borowiak, der das Trebbiner Kinder- und Jugendheim leitet, „leider wurde das Taschengeld in dieser Altersgruppe nun aber gar nicht angepasst.“

Auch bei den 14- bis 16-Jährigen wollte die Verwaltung den Betrag bei den bisherigen 41 Euro pro Monat belassen. Der Ausschuss wünschte sich auch hier eine Erhöhung.

„Beträge laut Bundesempfehlung angemessen“

Sozialdezernentin und Erste Beigeordnete Kirsten Gurske (Linke) verteidigte das von ihren Mitarbeitern ausgearbeitete Papier. Die Richtlinie sei gut durchdacht und müsse immerhin auch der Haushaltslage Rechnung tragen. „Außerdem sind die Beträge laut einer anderen, nämlich einer Bundesempfehlung angemessen“, sagte sie.

Je nachdem, um welchen Betrag die Politiker das Taschengeld anpassen, kostet das den Landkreis jedes Jahr mehrere zehntausend Euro zusätzlich. Würde der Ausschuss die Landesempfehlungen komplett übernehmen, wären es sogar mehr als 130.000 Euro im Jahr.

Zehn Euro sind für Kinder ein Unterschied

Haushaltslage hin, Landesempfehlung her: Am Ende wollte der Jugendhilfeausschuss vor allem im Sinne der jugendlichen Heimkinder entscheiden. „Ob sie zehn Euro mehr im Monat bekommen, macht für unsere Kinder tatsächlich einen Unterschied“, erklärte Gritt Hammer vom Arbeiter-Samariterbund (ASB). Denn anders als in „normalen“ Familien könnten die Erziehungsberechtigten den Heimkindern nicht einfach so finanziell aushelfen. „Unsere Jugendlichen fangen beispielsweise schon sehr früh an, sich jeden Monat zehn Euro zu sparen, um sich ihr erstes eigenes Handy leisten zu können“, berichtete Hammer. „Sie wären sicher froh, sich künftig immer 20 Euro weglegen zu können.“

2021 soll noch einmal nachverhandelt werden

Der Ausschuss folgte am Ende einem Kompromissvorschlag: Um eingearbeitete Verbesserung nicht komplett zu blockieren, beschlossen die Mitglieder die neue Richtlinie. 2021 soll aber – nach Rücksprache mit der Kämmerei des Landkreises – noch einmal beim Taschengeld der 14- bis 18-Jährigen nachgebessert werden. Sie könnten dann sieben beziehungsweise 13 Euro mehr im Monat bekommen.

Von Victoria Barnack