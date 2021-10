Großbeeren/Zossen

In einer Bushaltestelle in der Märkischen Allee in Großbeeren haben bislang Unbekannte verbotene Parolen und Hakenkreuze an die Wände geschmiert. Ein Zeuge meldete das am späten Samstagnachmittag der Polizei. In Zossen in der Straße Am Scheunenviertel wurden ebenfalls Schmierereien entdeckt. Diese wurden mittels silberner Sprühfarbe auf verschiedene Objekte – unter anderem auf einen PKW, einen Kleidercontainer und einen Holzschuppen – aufgebracht. Auf einem Stromverteilerkasten wurde ein großes Hakenkreuz entdeckt.

Von MAZonline