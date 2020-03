Polizei: Bürger in TF sind verantwortungsvoll und besonnen

Teltow-Fläming

Am zweiten Tag in Folge bleibt die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Teltow-Fläming konstant. Am Dienstag meldet der Landkreis wie schon am Sonntag und Montag 23 Fälle. 58 Menschen befinden derzeit in Quarantäne, teilte der Landkreis darüber hinaus mit. Bei 180 Verdachtsfällen steht das Testergebnis noch aus.

Ältere Dame wird in Luckenwalde stationär behandelt

Lediglich eine Erkrankte wird derzeit im Luckenwalder KMG Klinikum behandelt. Das bestätigte der Sprecher des Krankenhausbetreibers, Franz Christian Meier, am Dienstag auf MAZ-Nachfrage. Es handle sich um eine ältere Dame, die aber nicht intensivmedizinisch betreut werden muss.

Ein Besucherstopp soll Patienten und Mitarbeiter im Luckenwalder Krankenhaus vor einer Ansteckung schützen. Quelle: Margrit Hahn

„Im Bereich des Klinikums haben wir unter Berücksichtigung entsprechender Schutzmaßnahmen eine Station für die Aufnahme von Isolationspatienten vorbereitet“, erklärt Meier. „Gleiches gilt für die Intensivbereiche.“ Ein schon frühzeitig verhängter Besucherstopp soll Patienten und Mitarbeiter im Luckenwalder Klinikum zusätzlich vor einer Ansteckung schützen, berichtet er.

Polizei : Bürger sind verantwortungsvoll und besonnen

Fast alle Einwohner in Teltow-Fläming, die nicht selbst erkrankt, in Quarantäne oder einer der vielen Corona-Verdachtsfälle sind, verhalten sich trotz der in dieser Woche noch strikteren Regeln in der Öffentlichkeit verantwortungsvoll und besonnen. Das bestätigten sowohl mehrere Ordnungsämter als auch eine Sprecherin der Polizei gegenüber der MAZ.

„In Teltow-Fläming wurden seitens der Polizei zwar umfangreiche Kontrollen durchgeführt“, erklärte die Sprecherin, „ebenso wurde Hinweisen nachgegangen, jedoch bestätigten sich diese alle nicht.“ Originär seien aber die Ordnungsämter für die Kontrolle zuständig, sagte sie weiter.

Weil viele Läden geschlossen sind, sind auf dem Luckenwalder Boulevard nur noch wenige Menschen unterwegs. Quelle: Victoria Barnack

Vielerorts kontrollieren die Behörden nun selbst. In Blankenfelde-Mahlow seien die Mitarbeiter jetzt täglich unterwegs, heißt es von der Verwaltung. Auch in Zossen gab es bereits erste Kontrollen.

„Mir geht es aber an dieser Stelle nicht um Kontrollen, sondern vielmehr darum, Verständnis und Aufklärung auch bei den letzten Bürgern hervorzurufen, die sich der Gefahr bis dato nicht bewusst sind“, erklärte Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP).

Heute öffnet zum ersten Mal das Testzentrum in Luckenwalde. Montags bis donnerstags zwischen 12 und 14 Uhr sowie am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr werden Abstriche genommen. Getestet werden Patienten allerdings nur, wenn sie vorher Rücksprache mit ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt gehalten haben.

Von Victoria Barnack