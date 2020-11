Potsdam/Zossen

Das Verwaltungsgericht Potsdam will am 8. Dezember sein Urteil verkünden, ob die ehemalige Zossener Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) eine Kürzung oder gar einen Wegfall ihrer Pension hinnehmen muss. Diesen Termin gaben die fünf Richter der Disziplinarkammer am späten Montagabend nach langer Beratung bekannt. Damit ist weiterhin offen, wie die 17 wegen Schreibers Verhalten erhobenen Vorwürfe bewertet werden. Die Vertreter des Landkreises hatten am Montag beantragt, die Ruhebezüge abzuerkennen. Diese erhält Schreiber wie alle früheren hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren Brandenburg, wenn sie sich nach achtjähriger Dienstzeit zur Wiederwahl stellen.

Auch Kürzung der Ruhebezüge wäre als Strafe möglich

Auch wenn am mittlerweile dritten Verhandlungstag nicht deutlich wurde, wohin die Richter neigen, so erörterten sie dennoch die theoretisch denkbaren Strafen. Neben dem Wegfall der Pension auf der einen und der Abweisung der kompletten Klage auf der anderen Seite ist auch eine Kürzung der Bezüge möglich – für maximal drei Jahre und um etwa zehn Prozent. An die Maximalstrafe knüpft die Rechtsprechung allerdings hohe Maßstäbe. Verstöße gegen Vergaberegeln könnten durchaus dazu führen, erklärte die Vorsitzende Richterin Petra Wirth; auf den zweiten Blick seien die Urteile aber stets im Zusammenhang mit Korruptionsdelikten ergangen.

Anzeige

Es war jedoch unstrittig geblieben, dass es bei Schreiber keinen Hinweis darauf gibt, dass sie von den in Rede stehenden Vergabe-Alleingängen persönlich profitiert hat. Sonst aber waren sich am Montag beide Seiten uneins wie immer. So waren noch einmal die beiden Narrative aufeinandergeprallt, warum das Verhältnis zwischen dem Landkreis und Schreiber so langanhaltend, von 2005 bis jetzt, eskaliert ist.

Schreiber erhebt Vorwürfe gegen den Kreis und Ex-Landrat Giesecke

Michaela Schreiber beschrieb, dass sie 2003 auf SPD-Ticket zur Bürgermeisterwahl antrat, später aber nicht in die Partei eintreten wollte. Der damalige SPD-Landrat Peer Giesecke soll, so Schreiber, im Ortsverband gesagt haben, dass sie mit Disziplinarverfahren überzogen und aus dem Amt gedrängt werden solle. Der Ermittlungsführer beim Landkreis, Rechtsrat Uwe Göbel, soll zudem mit Carsten Preuß befreundet sein – der Politiker, der ebenfalls beim Kreis arbeitet, hatte 2011 als Linken-Kandidat bei der Zossener Bürgermeisterwahl gegen die damalige Amtsinhaberin Schreiber verloren.

Ruth Wagner, Leiterin des Kreis-Rechtsamtes, wies Schreibers Darstellung zurück. Sie sprach von einer „aufgetischten Geschichte“ von der „verfolgten Frau in Zossen, die sich der Maßnahmen des Landrates erwehren musste“. Wagner bezeichnete die Zossener Ex-Bürgermeisterin als jemanden, der sich ungebrochen über Gesetze hinwegsetze. Nach den Vorwürfen habe man nicht gesucht, sie seien von der Architektenkammer, der Europäischen Union und auch den Stadtverordneten auf den Tisch gekommen. Es gebe keine lange Hand Giesecke/ Göbel, und sie bitte Schreiber, davon abzusehen, ihren Mitarbeiter weiter anzugreifen.

Ein Ende der disziplinarrechtlichen Auseinandersetzungen wäre auch bei einem Urteil in diesem mittlerweile dritten Disziplinarverfahren wohl noch nicht abzusehen. Zum einen könnten beide Seiten erwägen, Rechtsmittel einzulegen. Zum anderen betreibt der Landkreis ein weiteres Verfahren, das noch nicht beim Verwaltungsgericht anhängig ist.

Von Ingmar Höfgen