Zossen

Für drei Tage sind 35 Mitglieder des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) Gäste in Zossen. Dort tagt der Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des kommunalen Spitzenverbandes. Vor den Beratungen schauten sich die Ausschussmitglieder am Sonntagabend das Schulmuseum in Zossen an, am Montagvormittag gehört eine Bunkerführung in Wünsdorf zum Begleitprogramm. Am Dienstag nach der Sitzung wird die Tagung mit einem Mittagessen und einem Pressegespräch im Heimatmuseum „Alter Krug“ abgeschlossen.

Bürgermeisterin vertritt Brandenburg

In diesem bundesweiten Gremium vertritt die Zossener Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) das Land Brandenburg. Bei den aktuellen Beratungen geht es vor allem um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder, darüber informiert der DStGB in seiner jüngsten Pressemitteilung. Er sieht die Länder in der Finanzierungspflicht und will eine Ausbildungsinitiative für Erzieher starten.

Konkret fordert der Bund umfassende Finanzierungszusagen von den Bundesländern zum Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. „Den Kommunen fehlen Räume und Fachpersonal, besonders aber die Finanzen zur Umsetzung eines solchen Rechtsanspruchs“, so der Ausschussvorsitzende Christoph Gerwers, Bürgermeister von Rees (NRW) anlässlich der Sitzung in Zossen, die Bundesländer dürften die Kommunen mit dieser Mammutaufgabe nicht allein lassen.

Kommunen engagieren sich bis an die Grenzen

Zum Hintergrund: Bund und Länder hatten sich im Vermittlungsverfahren verständigt, dass ab 2026 beginnend mit dem 1. Grundschuljahr ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gelten soll. Ab August 2029 gilt er dann für das 1. bis 4. Grundschuljahr. Der Bund will sich aufwachsend ab 2026 mit 135 Millionen Euro an den Betriebskosten beteiligen, ab 2030 mit 1,3 Milliarden Euro. Gerwers erklärt, Städte und Gemeinden stünden hinter dem gesellschaftspolitischen Ziel dieses Ausbaus und engagieren sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits jetzt, stießen allerdings oft an ihre Grenzen.

Neben der unzureichenden Finanzierung fehle es auch an Personal. „Dieser Mangel macht die Realisierung des Rechtsanspruchs in den nächsten fünf Jahren faktisch unmöglich“, so der DStGB-Beigeordnete Uwe Lübking. „Die Länder müssen dringend Ausbildungskapazitäten erhöhen und der Bund muss seine Fachkräfteoffensive nicht nur wieder aufleben lassen, sondern ausbauen und verstetigen.“ Der Ausschuss kritisiert erneut, dass Bund und Länder Rechtsansprüche zu Lasten der Kommunen beschließen „ohne vollständige Kostenerstattung“, heißt es abschließend.

Von Jutta Abromeit