Reiseplanung ins Ungewisse: Viele Ludwigsfelder halten sich bei Buchungen zurück

Wenn es um die Reiseplanung geht, denken viele im Frühjahr bereits an den Sommerurlaub. Doch in diesem Jahr scheint durch Corona alles ungewiss: Wie lange der Lockdown noch geht, kann derzeit niemand sagen. Und auch nicht, wann die Hotels wieder öffnen oder wo im Ausland man hinreisen kann, ohne danach in Quarantäne zu müssen.

Dementsprechend zurückhaltend sind auch die Ludwigsfelder bei der Reiseplanung. Kerstin Wolff fliegt normalerweise alle zwei Jahre nach Kroatien – doch das ging 2020 nicht und auch in diesem Jahr will sie darauf verzichten. „Man weiß ja so gar nicht, was kommt“, sagt sie. Im vergangenen Jahr sei sie unter anderem an der Ostsee und im Spreewald gewesen. „So was in der Art würde ich auch gern wieder machen, wenn es geht“, sagt Wolff. „Aber zu buchen traue ich mich erst kurz vor Knapp.“ Mitte Juni hat sie Urlaub genommen und hofft, dass sich die Corona-Lage bis dahin gebessert hat. „Ansonsten bleibe ich im Garten, da haben wir einen Pool, dadurch geht es.“

Urlaub planen oder nicht? Die meisten Ludwigsfelder halten sich noch zurück, so wie Kerstin Wolff. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch Jacqueline Pelzer will zur Not auf dem Balkon den Sommerurlaub verbringen, sagt sie. Normalerweise fliege sie gern weiter weg ins Ausland, aber darauf wolle sie in diesem Jahr auf jeden Fall verzichten. „Danach zwei Wochen in Quarantäne gehen, ist keine Option.“ 2020 war sie spontan an der polnischen Ostsee, weil knapp vor Urlaubsbeginn in Deutschland alles ausgebucht war. Überfüllte Strände und Campingplätze – darauf hat die Ludwigsfelderin Sarah Zentner keine Lust, die mit ihrer Familie daher schon im vergangenen Jahr zu Hause geblieben ist. „Ich habe Angst vor Touristen, die keine Rücksicht nehmen“, sagt sie. „Davor möchte ich meine Kinder und meine Familie schützen.“

Urlauber buchen für 2022

Die Zurückhaltung bei der Reiseplanung spüren auch die Anbieter der Region. Christine Zwick, Geschäftsführerin der Firma Intour Reisen, die auch das Reisebüro an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde betreibt, sagt: „Die Menschen sind sehr vorsichtig und buchen weniger für den Sommer, sondern eher für den Winter oder 2022.“ Wer Reisen im Sommer plane, visiere eher ein Ziel in Deutschland an, sagt Zwick.

Doch einige trauen sich auch, Urlaub im Ausland zu buchen. „Die Reiseveranstalter und auch die Versicherungen lassen sich einiges einfallen, um die Buchungen für die Kunden so sicher wie möglich zu machen“, sagt die Geschäftsführerin. Unter anderem gebe es inzwischen bei fast allen Pauschalreisen „Flex-Preise“, die ein kurzfristiges umbuchen oder stornieren ermöglichten. „So bleibt keiner auf den Kosten sitzen, wenn er die Reise doch nicht antreten kann.“

Zwick rät in diesem Jahr auf jeden Fall davon ab, den Urlaub auf eigene Faust zu buchen. „Nicht nur wegen Corona“, sagt Zwick. „Wenn Airlines insolvent gehen, was derzeit durchaus möglich ist, ist das Geld weg.“ Anders bei Pauschalreisen: Hier sei meistens eine Insolvenzversicherung inbegriffen, erklärt Zwick. „Außerdem hat man mit dem Reisebüro einen Ansprechpartner, wenn etwas schief geht.“

„Vielen Reisebüros geht es sehr schlecht“

Zwick geht davon aus, dass 2021 und 2022 noch einmal genauso schlecht für die Reisebüros laufen, wie 2020. Da hatte sie gut 95 Prozent weniger gebuchte Reisen, sagt sie. „Zum Glück gehören unsere Reisebüros zu einer Firma, die sich auch noch anders finanziert – etwa durch Busreisen für Schüler und Menschen mit Behinderung“, sagt Zwick. „Doch ich weiß, dass es vielen Reisebüros sehr schlecht geht.“

Campingplatz fehlen die Berlin-Touristen

Auch der Familienbetrieb von Tom Loos, Geschäftsführer des Campingplatzes am Mahlower See, hat schon einmal bessere Zeiten gesehen. „Zu uns kommen zu 90 Prozent Berlin-Touristen, die die Stadt sehen und die Museen und Bars besuchen wollen“, sagt er. Wenn in der Hauptstadt viel geschlossen sei, blieben auch die Gäste aus. Zudem kämen etwa 40 Prozent der Touristen aus dem Ausland – dieser Geschäftszweig sei durch Corona völlig zusammengebrochen.

Anfragen für den Sommer habe der Campingplatz zwar, aber es zeichne sich ab, dass die Menschen nur verhalten den Urlaub planen, sagt Loos. „Wir gehen vom Worst-Case-Szenario aus, dass wir erst sehr spät öffnen können.“ Eigentlich hätte die Familie den Platz Ende März geöffnet – das ist durch den verlängerten Lockdown nun unrealistisch. Loos geht trotzdem davon aus, dass „sobald das ,Go’ kommt, wird der Bann nicht zu brechen sein“. Doch den Einbruch, der durch das Wegbleiben der internationalen Gäste entstehe, könne auch das nicht ausgleichen.

Aber: Schon im vergangenen Jahr hat Loos festgestellt, dass viele Gäste aus der näheren Umgebung gekommen waren. „Ein Pärchen aus Berlin war an sechs Wochenenden bei uns – das wahr schon sehr ungewöhnlich, aber natürlich auch sehr schön.“

Urlaub planen oder nicht? Die meisten Ludwigsfelder halten sich noch zurück. Norbert Jordan hat aber schon gebucht. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch nicht weit weg von zu Hause, nämlich nach Lychen, möchte der Zossener Norbert Jordan mit seinen Enkelkindern. Das Ferienhaus hat er bereits gebucht und angezahlt. „Man muss ja guter Dinge sein, sonst macht man sich ja verrückt“, sagt er.

Von Lisa Neugebauer