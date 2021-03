Großbeeren

Großbeerens Gastronomen sind enttäuscht. Wieder einmal. „Die Gastronomie wird in die hinterste Ecke gestellt“, sagt Sandro Di Lascio, der zusammen mit seinem Bruder Gianluca die „Trattoria Toscana“ in Großbeeren betreibt, mit Blick auf die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Mittwoch. Demnach soll es für Cafés und Restaurants zwar ab 22. März Öffnungsperspektiven geben – allerdings keine die wirklich helfe, finden die Betreiber von vier Großbeerener Restaurants.

Der Plan von Bund und Ländern sieht vor, dass die Gastronomie ihre Außenbereiche unter Hygienemaßnahmen öffnen darf, sollte die Inzidenz in den nächsten 14 Tagen im festgelegten Gebiet unter 50 sein. Bei Werten von 50 bis 100 dürften die Außenbereiche zwar trotzdem öffnen, Gäste müssten aber einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest mitbringen und sich vor ihrem Besuch anmelden. „Das macht für uns überhaupt keinen Sinn“, sagt Sandro Di Lascio, und auch Birgit Thom vom „Landcafé“ pflichtet bei: „Das ist absolut nichts, was uns rettet – das hilft gar nichts.“

Außenbereiche sind zu wetterabhängig

Viele Gründe führen sie an: Zum einen hätten sie wenigsten Restaurants einen so großen Außenbereich, dass sich das Geschäft lohne. Außerdem seien Außenbereiche selten so gut vor Wind und Wetter geschützt, dass man dort bereits ab Ende März – „wo es noch kalt ist und viel regnet“ – gemütlich sitzen könne. „Das würde uns wieder viel Geld kosten, das umzusetzen“, sagt Di Lascio. Und auch der Gang zur Toilette müsse dann – womöglich kompliziert – geregelt werden.

Versucht sich mit einem Lieferservice über Wasser zu halten: die Trattoria Toscana in Großbeeren. Quelle: Lisa Neugebauer

Zudem sei die Bewirtschaftung im Außenbereich unmöglich zu planen, sagt Birgit Thom. „Dann kaufe ich die Waren ein und wenn schlechtes Wetter ist, kommt niemand und alles vergammelt“, sagt die Café-Betreiberin. Auch den Lieferservice, den jedes der vier Restaurants mühsam aufgebaut hat, könne man trotz der Teilöffnungen nicht einstellen, sagen die Gastronomen. Denn: Ab einer Inzidenz von 100 müssen Restaurants und Cafés nach jetzigem Stand wieder schließen. „Dann erst wieder mit dem Lieferservice starten, geht nicht“, sagt Gianluca Di Lascio.

Mit Testergebnis ins Restaurant – unrealistisch, sagen die Gastronomen

Dass die Gäste am Tag ihres Besuchs einen negativen Corona-Test mitbringen sollen, halten die Gastronomen ebenfalls für unrealistisch. „Viele Leute haben die Zettel im Sommer schon nicht ausfüllen wollen und jetzt sollen sie Tests mitbringen?“, sagt Sandro Di Lascio. Er kann sich auch nicht erklären, wie das kontrolliert werden soll: „Wir sind nicht das Ordnungsamt oder das Gesundheitsministerium, sondern Kellner!“ Die Gastronomen sind sich einig: Der Plan von Bund und Ländern führt nur zu weiterem Stress, nicht zu einer Verbesserung ihrer Situation. „Das ist Augenwischerei“, sagt Thom. „Bei den Beratungen sind keine Fachleute dabei – wie sollen die Politiker da auch wissen, wie die Abläufe sind und was Sinn macht und was nicht?“

Seit November wegen der Corona-Pandemie geschlossen: das Kalimera in Großbeeren. Quelle: Lisa Neugebauer

Im Moment können sich die Großbeerener Gastronomen nicht vorstellen, unter den angekündigten Bedingungen überhaupt zu öffnen. Doch selbst dann rechnen die Restaurantbetreiber mit Problemen: „Ich weiß jetzt schon, dass dann Gäste am 22. März vor der Tür stehen werden und rein wollen“, sagt Gianluca Di Lascio. „Und dann müssen wir erklären, warum das nicht geht.“ Diskussionen um die Vorschriften hätten die Gastronomen schon im Sommer zuhauf führen müssen, sagen sie. „Wöchentlich hatten wir Gäste, die sich an etwas nicht halten wollten“, sagt Sandro Di Lascio.

Gastronomen wollen Hygienekonzepte umsetzen

Die Gastronomen fühlen sich durch die Politik ungerecht behandelt. Sie können sich nicht erklären, warum sich Menschen im Supermarkt in den Gängen aneinander vorbeischieben, aber kein Restaurant besuchen dürfen. Für die Gastronomen gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Perspektive: die Cafés und Restaurants so öffnen, wie es im Sommer der Fall war. „Wir haben alle Hygienekonzepte erarbeitet“, sagt Kosta Kleftakis, der zusammen mit seiner Familie das „Zapfwerk“ und den Griechen „Kalimera“ in Großbeeren betreibt. Sandro Di Lascio pflichtet bei. „Das war doch nicht falsch.“

Ob mit oder ohne Corona-Test – so richtig daran glauben, dass sie ab 22. März überhaupt irgendwie irgendwas öffnen können, können die Großbeerener Gastronomen nicht. Denn die Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert bis dahin konstant bleibt. „Jetzt stürmen alle in die geöffneten Pflanzenmärkte und gehen zusammen raus – da ist die Inzidenz bestimmt schnell wieder über 100“, vermutet Kleftakis. Er hätte sich gewünscht, wenigstens bis dahin auch Geld verdienen zu können. „Solange die Impfungen nicht vorangehen, werden wir wohl in der Krise stecken“, sagt Sandro Di Lascio. Keiner der Gastronomen will derzeit darüber nachdenken, wie lange das noch sein wird. „Wenn du daran denkst, machst du dich fertig“, sagt Kleftakis. „Einfach weiterkämpfen.“

Von Lisa Neugebauer