Beim Rettungsdienst Teltow-Fläming wird 2021 das Personal aufgestockt. Sowohl auf den Wachen als auch in der Verwaltung sollen in diesem Jahr mehr Mitarbeiter tätig sein. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, erklärt der Chef des Rettungsdienstes im Landkreis, Denny Mieles. Nicht nur das Personal, auch die Anzahl der Rettungswagen werden nun in einigen Wachen erhöht, berichtet er.

Denny Mieles ist Geschäftsführer des Rettungsdienstes Teltow-Fläming. Quelle: Victoria Barnack

„Um die Hilfsfrist einzuhalten, haben wir einen höheren Bedarf“, erklärt Mieles. In Brandenburg ist gesetzlich festgelegt, dass der Rettungsdienst in 95 Prozent der Fälle maximal 15 Minuten vom Notruf bis zur Ankunft am Einsatzort brauchen darf. „Deshalb haben wir an einigen Standorten konkret nachgesteuert“, sagt Mieles weiter.

Verstärkung für Luckenwalde , Ludwigsfelde und Zossen

So werden in der Rettungswache in der Luckenwalder Grabenstraße ab diesem Jahr drei statt zwei Rettungswagen einsatzbereit bereit sein. Dafür sind vier Mitarbeiter mehr an dem Standort nötig. Auch in Ludwigsfelde und Zossen wurde zusätzliches Personal und je ein Rettungswagen mehr stationiert. Denn von den Städten aus werden meist auch die Dörfer in der direkten Umgebung versorgt.

In der Region Jüterbog hat der Rettungsdienst im vergangenen Jahr eine andere Lösung gewählt. Weil selbst die Wache im Süden der Kleinstadt zu weit von einigen Dörfern entfernt liegt, steht nun tagsüber immer ein einzelner Rettungswagen samt Besatzung in Niedergörsdorf bereit.

Zahlen und Fakten 264 Stellen sieht der Plan beim Rettungsdienst Teltow-Fläming für das Jahr 2021 vor. Weil nicht alle in Vollzeit besetzt werden, sind deutlich mehr Menschen angestellt. 2020 sah der Plan noch sechs Stellen weniger vor. Circa 210 Stellen waren im Vorjahr tatsächlich besetzt. Die Notfallsanitäter machen den größten Teil des Personals aus. Laut Stellenplan soll es 140 von ihnen geben. Besetzt waren 2020 tatsächlich nur 99 Stellen für Notfallsanitäter. 97 Rettungsassistenten und -sanitäter sind im Stellenplan des Rettungsdienstes ebenfalls vorgesehen. 13 junge Menschen werden beim Rettungsdienst derzeit in drei Jahrgängen zum Notfallsanitäter ausgebildet.

„Die größte Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel“, sagt Denny Mieles. Ausreichend gut ausgebildetes Personal zu finden, sei eine Herkulesaufgabe. „Aber wir sind guter Dinge“, fügt er an. Denn der Rettungsdienst wird in Teltow-Fläming kommunal vom Landkreis getragen und nicht wie in anderen Kreisen ausgelagert und an andere Organisationen vergeben.

„Guter Ruf spielt uns in die Hände“

„Dadurch haben wir einen guten Ruf, der uns bei der Gewinnung von Fachkräften in die Hände spielt“, sagt Mieles unter anderem mit Blick auf die Bewerbungen für eine Ausbildung beim Rettungsdienst. Erst im Herbst hatte der Rettungsdienst TF sieben neue Azubis eingestellt und im gleichen Zuge alle sieben ausgelernten Notfallsanitäter unbefristet übernommen.

Insgesamt hat der Rettungsdienst inzwischen rund 280 Beschäftigte. Im Jahr 2013 waren es nur knapp über 130 gewesen. „Damit muss nun auch ein Aufwuchs im Verwaltungsbereich stattfinden“, erklärt Geschäftsführer Mieles. Eine der größten Neuerungen wird deshalb sein, dass ab diesem Jahr der ärztliche Leiter fest mit einer Vollzeitstelle angestellt wird. Bisher erfüllte ein Facharzt aus der Kreisverwaltung diese Aufgabe nur mit einigen Anteilen seiner Arbeitszeit. Der ärztliche Leiter beim Rettungsdienst kümmert sich vor allem um die Kontrolle und Qualitätssicherung der medizinischen Leistungen. Auch im IT-Bereich, im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Vergabemanagement will die Rettungsdienst-Verwaltung das Personal in diesem Jahr aufstocken.

Auch in neue Ausstattung wird 2021 investiert. Quelle: Rettungsdienst Teltow-Fläming

Übrigens wird auch wieder in Fahrzeuge, Ausstattung und Technik investiert. Mit knapp unter 1,5 Millionen Euro ist die Summe aber deutlich geringer als 2020. Denn für das neue Jahr sind keine großen Bauvorhaben geplant. Angeschafft werden aber unter anderem mehrere neue Rettungswagen, ein neues Auto für Notärzte, sechs Defibrillatoren für insgesamt fast 170.000 Euro sowie neue Geräte zur Notfallbeatmung für mehr als 100.000 Euro.

Von Victoria Barnack