Teltow-Fläming

Schnell mal mit dem Bus von Zossen zum Bahnhof in Trebbin? Oder vom kleinen Ort Gröben ins Ludwigsfelder Zentrum? So einfach ist das bisher nicht. Mehrmals Umsteigen oder ein langer Umweg über Bahnhöfe in Berlin sind dafür bisher nötig. 2022 soll sich das endlich ändern: Der Landkreis führt den flexiblen Rufbus im nächsten Jahr in der Gemeinde Am Mellensee, der Stadt Zossen und Ludwigsfelde ein. Das hat der Kreistag am Montagabend einstimmig beschlossen.

Die Fahrten der Rufbusse werden aus einer Zentrale in Luckenwalde gesteuert. Quelle: Victoria Barnack

Gefordert haben das viele Menschen seit Monaten. Denn auf den Dörfern fahren seit Jahrzehnten immer weniger öffentliche Busse. Schuld ist der demografische Wandel. Weil vor allem Schüler die Busse nutzen, lohnen sich Linienfahrten zu anderen Zeiten kaum noch und wurden nach und nach abgeschafft. Der Landkreis Teltow-Fläming, der für den Busverkehr zuständig ist, musste bis vor wenigen Jahren selbst noch streng sparen, weil sich der eigene Haushalt immer wieder im Minus befand. Erst jetzt hat er wieder Geld für einen öffentlichen Personennahverkehr (kurz ÖPNV), der dem Bedarf der Einwohner tatsächlich gerecht wird.

Lesen Sie auch Zossen: Stadtverordnete geben Grünes Licht für den Rufbus

Der Schlüssel zum Erfolg ist in Teltow-Fläming seit einigen Jahren der Rufbus. Das sind keine großen Busse, sondern Fahrzeuge mit Platz für circa zehn Personen. Der Rufbus fährt nicht zu festen Zeiten, sondern nur auf Wunsch der Bürger. Über eine zentrale Telefonnummer oder online kann man sich seine Wunschfahrt buchen. Ist man der einzige Kunde für diese Fahrt, hält der Rufbus auch nur an den eigenen Start- und Zielhaltestellen. Kommen mehrere Wünsche auf derselben Strecke zusammen, werden sie über ein Computersystem so kombiniert, dass möglichst wenig Umwege und damit kurze Fahrzeiten entstehen.

Lesen Sie auch Am Mellensee: Politiker fordert Rufbus – und bringt Kürzung der Kreisumlage ins Spiel

Erst gab es den Rufbus nur im Süden des Kreises rund um Jüterbog und Dahme, in Niedergörsdorf und dem Niederen Fläming. Es folgten weitere Gemeinden mit immer mehr möglichen Haltepunkten. Das wollten nun auch Städte und Gemeinden im Norden. Im vergangenen Jahr hat sich der Landkreis mit einem neuen Nahverkehrsplan zu diesem Wunsch bekannt und setzt ihn nun nach und nach um. Im Jahr 2022 sollen laut diesem Plan die Gemeinde Am Mellensee und Zossen in das Rufbussystem aufgenommen und in das bereits bestehende Trebbiner Netz integriert werden.

Neue Rufbusse kosten eine halbe Million Euro

„Mit dem zu schaffenden Korridor gelingt es, eine weitere Tangentialverbindung von Zossen über Am Mellensee nach Trebbin zu schaffen. Somit könnten Fahrgäste unter anderem von Zossen (Dresdener Bahn) bis zum Bahnhof Trebbin (Anhalter Bahn) flexibel und bedarfsgerecht befördert werden“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Insgesamt 240.000 Euro wird das ab 2022 jedes Jahr kosten. Die Hälfte trägt der Kreis selbst, die andere Hälfte teilen sich Zossen und Am Mellensee.

Lesen Sie auch Nordraumkonzept: Das steht im Bus- und Bahnplan für den Norden von TF

Noch teurer wird der Rufbus für Ludwigsfelde. Zunächst 300.000 Euro lassen sich der Kreis und die Stadt die Probephase 2022 kosten. Der Landkreis will damit versuchen, „primär für die mit dem ÖPNV schlecht erschlossenen Ortsteile den ländlichen Raum mit der Kernstadt und der damit verbundenen Versorgungszentren – zusätzlich zum Linienverkehr – zu verbinden“. Ein innerstädtischer Rufbusverkehr sei in der Erprobungsphase nicht vorgesehen.

Mehr Pläne für den ÖPNV in 2022 In Luckenwalde soll der Rufbus 2022 ebenfalls erweitert werden. Die Kreisstadt ist Teil des Netzes Nuthe-Urstromtal/Baruth und soll künftig vermehrt an Wochenenden und in Randzeiten angefahren werden. Wann die Rufbusse in Zossen, Am Mellensee und Ludwigsfelde genau starten, steht noch nicht fest. Der Landkreis sucht Firmen, die die Fahrten übernehmen. In Blankenfelde-Mahlow soll es den Rufbus auch geben – allerdings frühestens im Jahr 2023. Die Gespräche zwischen Kreis und Gemeinde dafür laufen bereits. Die Gemeinden Großbeeren und Rangsdorf sind im Rufbussystem erst für den Zeitraum 2024/2025 vorgesehen. Alle Bushaltestellen im Landkreis sollen barrierefrei werden. Dafür sind die Städte und Gemeinden zuständig. Sie kommen dieser Pflicht aufgrund finanzieller Probleme vielerorts nur sehr langsam nach. Der Kreis unterstützt sie deshalb teilweise mit Fördergeldern. Für den kommunalen ÖPNV gibt der Kreis jedes Jahr rund sechs Millionen Euro aus. 2022 sollen es 6,6 und damit eine halbe Million Euro mehr als bisher werden.

Für diese Ziele gab es aus dem Kreistag fraktionsübergreifend Lob. „Ich finde es außerordentlich gut, dass wir uns auch in dichter besiedelte Gebiete vorwagen“, sagte Robert Trebus (CDU). Er sieht den Rufbus als wichtiges Werkzeug für die Mobilitätswende im Landkreis. „Ich hoffe, dass wir so mehr Menschen dazu bewegen, den Pkw stehen zu lassen und wünsche mir mehr davon.“

„Bemerkenswert und richtungsweisend“

Jens Wylegalla (BVB/Freie Wähler) wünschte sich auch etwas, nämlich dass die Zahlen ausgewertet werden. Nur dank guter Auslastung wurden Rufbusse in einigen Gemeinden wie Trebbin und Nuthe-Urstromtal in den vergangenen Jahren ausgeweitet. „Die Teilung der Kosten unter den Kommunen ist bemerkenswert und richtungsweisend“, sagte Wylegalla.

„Das kann nur ein Anfang sein“

Für den Chef der SPD-Fraktion ist der neue Schritt im ÖNPV nur einer von vielen. „Das kann nur ein Anfang sein“, sagte Stefan Jurisch. „Der Rufbus muss in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden.“

Von Victoria Barnack