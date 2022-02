Kallinchen/Gallun

Mit einer Brücke über den Galluner Kanal könnte der Rundwanderweg um den Motzener See sehr viel attraktiver werden. Da sind sich die Männer und Frauen der Heimatvereine Motzen und Kallinchen einig. Deshalb zerbrechen sie sich seit etlichen Monaten den Kopf, wie die vielen bürokratischen Hürden für dieses einfach scheinende Ziel zu nehmen wären. Gemeinsam mit den Ortsbeiräten bildeten sie dafür eine eigene Arbeitsgruppe.

Hier geht es auf dem Rundwanderweg neben der Mülldeponie Schöneicher Plan zurzeit vier Kilometer die Landstraße entlang. Quelle: Jutta Abromeit

Doch einfach ist es wahrlich nicht, diese Idee im Schatten der Mülldeponie Schöneicher Plan umzusetzen: Neben dem Kanal gibt es das Biotop Erlenbruchwald, es gibt Schutzgebiete und Vorschriften über Vorschriften. Doch die Vorteile liegen auf der Hand: Von den derzeit 14 Kilometern Rundweg führen vier ohne separaten Fußweg, aber mit lebensgefährlichem Lkw-Verkehr nur an einer Landstraße entlang. Dort gibt es für Wanderer und Fußgänger etwa eine Stunde lang nichts von den anderen schönen Dingen wie Fischerei, Badewiese oder Tier-Beobachtung, Golfplatz oder Gaststätte, Strandbad oder Naturlehrpfad zu sehen und zu erleben.

Deshalb hatten die vier Arbeitsgruppenmitglieder Jürgen Bonnes, der Vorsitzende vom Heimatverein Motzen, Elke Beyrich, Vorsitzende vom Heimatverein Kallinchen, der Kallinchener und Zossener Stadtverordnete Edgar Leisten (AfD) sowie Peter Bienge vom Ortsbeirat Motzen drei Vorschläge, den Kanal zu überqueren: entweder mit einer Holzbogenbrücke, mit einer Holzstufenbrücke oder einer Seilfähre. Bei der Vorstellung der Kanal-Querung vor dem Zossener Ausschuss Kultur, Tourismus, Umwelt und Energie (KTUE) am Montagabend sagte Bonnes, Stufenbrücke und Seilfähre seien inzwischen gestrichen.

Ehrenamtler auf Stimmungs-Umfrage

Doch ansonsten staunten die Zossener Ausschussmitglieder nicht schlecht, was die Ehrenamtlichen an bürokratischer Vorleistung für ihren Plan inzwischen schon geleistet hatten: Sie fragten nicht nur die beiden Stadtverwaltungen Mittenwalde und Zossen, sie hatten auch schon Groborientierungen zusammengetragen vom Wasser- und Bodenverband Dahme-Notte, von den Unteren Naturschutzbehörden der beiden Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming, von beiden Kreiswegewarten, von der Märkischen Agrargenossenschaft und vom Spreewaldverein, von Landesämtern oder dem Tourismusverband Dahme-Seenland.

Käme die Kanalbrücke, läge diese Ranch direkt am Wanderweg. Quelle: Jutta Abromeit

Fast überall gab es Zustimmung oder positive Signale, „auch wenn das natürlich noch keine bindenden Zusagen sind“, so der ehemalige Beamte und heutige Rentner Jürgen Bonnes vor dem KTUE. Lediglich Grundstückseigentümer wollten kein Wegerecht gewähren. „Wir müssen zuerst klären, wer Fördermittelgeber sein kann, damit die Stadt das Go kriegt“, so Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP), denn Spielraum für zusätzliche Ausgaben habe die Kommune zurzeit nicht.

Nach dem Fototermin mit der MAZ am Kanal meint Mitinitiator Bonnes: „Die Brücke wäre nicht nur für Touristen gut, sondern für uns alle – ohne diese lange Landstraßen-Strecke wäre der Weg auch für junge Familien mit Kleinkindern ein schöner Spazierweg.“ Und für alle Generationen würden so von beiden Seiten – von Motzen und von Kallinchen aus – zwei Stunden an frischer Luft sehr viel attraktiver als bisher.

Leuchtturmprojekt für beide Landkreise LDS und TF

Können sich nach den ersten Mittenwalder Gremien nun auch die Zossener für die Brücken-Idee über den Galluner Kanal begeistern, wäre der Rundweg vier Kilometer kürzer, es gebe nur noch 300 Landstraßen-Meter und beide Städte beziehungsweise Landkreise hätten ein Vorzeigeprojekt für erfolgreiche kreisübergreifende Zusammenarbeit. „Ein Leuchtturmprojekt“, meint Jürgen Bonnes und sieht kommenden politischen Entscheidungen ebenso gespannt entgegen wie seine Mitstreiter.

Von Jutta Abromeit