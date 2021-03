Blankenfelde-Mahlow

Die S-Bahn-Sperrungen auf der Linie der S2 im Streckenbereich südlich des Berliner Südkreuzes in den nächsten beiden Jahren seien bewusst in die Zeit der Sommerferien vom 24. Juni bis zum 8. August gelegt worden, erklärte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB).

Solche großen Sperrungen würden durch den Infrastrukturbetreiber DB Netz AG möglichst in Ferienzeiträumen eingeordnet, wenn eine deutlich geringere Zahl von Pendlern davon betroffen ist. Joachim Radünz, beim VBB für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig: „Wie bereits im vergangenen Jahr bewährt, wird hier wieder ein Ersatzverkehrskonzept mit Express- und Lokallinien realisiert, um die Reisezeitverlängerung so gering wie möglich zu halten.“ Dabei sei der Bahn-Regionalverkehr auf den über Blankenfelde verkehrenden Linien RE 5 und RE 7 nicht von größeren Sperrungen betroffen. Größere Baumaßnahmen seien hier aber im Herbst 2021 vorgesehen.

Umfahrungsroute für Fahrradpendler

Eine kleine Entwarnung indes gibt es für Fahrradpendler, die ihr Rad regelmäßig in der S-Bahn mitnehmen, um vom jeweiligen Zielbahnhof aus den Rest der Strecke mit dem Rad zu überwinden. Auf den Regionalzuglinien RE 5 und RE 3 führen die Züge im Sommerhalbjahr einen zusätzlichen Fahrradwagen als fünften Wagen im Zugverband mit, der im Unterdeck eine große Zahl von Fahrradstellplätzen bietet. „Damit bestehen gute Möglichkeiten der Fahrradmitnahme für Blankenfelder Pendler bei Nutzung des RE 5 als Umfahrungsroute für die gesperrte S 2“, so Radünz.

Im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme und dem Ausbau der Dresdner Bahn liegt der Schwerpunkt in den nächsten beiden Jahren zwischen dem Südkreuz Berlin und Blankenfelde-Mahlow. Die S 2 ist im Südabschnitt in diesem Jahr vom 24. Juni bis zum 8. August zwischen Blankenfelde und Priesterweg von einer Totalsperrung betroffen. Zutreffend sei auch, dass durch den Infrastrukturbetreiber DB Netz AG ab 2. Mai 2022 bis voraussichtlich April 2023 eine durchgehende Sperrung des Abschnitts Blankenfelde – Lichtenrade der S 2 geplant ist. „Mit Blick auf die große Dauer dieser Sperrung dürfte nicht auszuschließen sein, dass sich in diesem Zeitraum zumindest kurzzeitige Sperrungen auch auf den Regionalbahn-Linien RE 5 und RE 7 ergeben werden“, so der VBB.

Kritik von BISAR

Kritik an der langen Sperrung äußerte inzwischen die Bürgerinitiative für eine S-Bahn nach Rangsdorf (BISAR). Deren Vorsitzender Rainer Pannier erklärte: „Zu Reichsbahnzeiten hätte es solche chaotische Bauweise mit derart langen Sperrzeiten nicht gegeben . Die damalige Reichsbahndirektion, Verwaltung der S-Bahn, hätte derartige Sperrzeiten nicht genehmigt.“ Um den Frühberufsverkehr zu gewährleisten, sei vieles in den Nachtstunden gebaut worden.

Von Udo Böhelefeld