Seit 2019 wird in Zossen über den Bau eines Parkplatzes an der Wasserski-Anlage im Ortsteil Horstfelde diskutiert. Nun hat die Stadtverordnetenversammlung eine Verlegung nach Osten beschlossen.

Gefährlich: Autos parken am Fahrbahnrand an der Wasserskianlage in Horstfelde Quelle: Stadt Zossen