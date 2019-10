Sonst Tatort-Ermittler las der Schauspieler Jörg Hartmann (50) am Samstagabend vor über 100 Zuhörern in Wünsdorf aus Hans Falladas Buch „Der Trinker“. Bei der „Langen Nacht der Bibliotheken“ war überdies Peter Walther zu Gast, der vor zwei Jahren einen umfängliche Biografie zu dem lange etwas in Vergessenheit geratenen Schriftsteller vorgelegt hatte.