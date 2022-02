Zossen

Die Schiedsstelle der Stadt Zossen ist nicht mehr im Bürgerhaus Wünsdorf zu finden, sie ist umgezogen: Jetzt sind die drei Schiedsleute Beate Wieland, Florian Lerch und Angelika Künneke im Gebäude des Schulmuseums in Zossen erreichbar, im Büro des Ortsvorstehers von Zossen in der zweiten Etage.

Die neue Adresse der Zossener Schiedsstelle

Die neue Schiedsstelle befindet sich am Kirchplatz 7 in Zossen, die neue Telefonnummer lautet 0 33 77/2 02 94 16. Per E-Mail ist die Schiedsstelle erreichbar unter Schiedsstelle@SVZossen.de, die Sprechzeiten sind jeden zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr.

Hier im Flur des Galerie-Cafés geht es nicht nur nach oben ins Schulmuseum von Zossen, sondern jetzt auch zur Schiedsstelle. Quelle: Jutta Abromeit

In der Schiedsstelle können Bürger sich Termine geben lassen, wenn es um Streitereien geht, für die der Aufwand für ein Verfahren vor einem Zivilgericht unverhältnismäßig ist.

Das betrifft vor allem Nachbarschaftsstreits, die zum Beispiel zu dicht bebaute Grundstücksgrenzen betreffen, Obst- oder Laubfall ins Grundstück nebenan, überhängende Zweige oder Wurzeln. Ein sehr bekanntes Beispiel eines Nachbarschaftsstreits hat Stefan Raab in seinem Lied „Maschendrahtzaun“ verarbeitet.

Von Jutta Abromeit