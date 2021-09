Schienenersatzverkehr: RE 7 und RB 22 fallen aus

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Im Zeitraum vom 13. September bis 11. Dezember werden Züge der Linie RE 7 und RB 22 von Bauarbeiten betroffen sein. Die RE 7 fällt auf dem Abschnitt vom Flughafen BER bis Wünsdorf-Waldstadt aus.

Schienenersatzverkehr für RB 22 und RE 7

Die RB 22 fällt zwischen Ludwigsfelde-Struveshof und Königs Wusterhausen aus, wird aber als Ersatz für die RE 7 ab Ludwigsfelde-Struveshof nach Zossen umgeleitet. Zwischen Zossen und Wünsdorf-Waldstadt kann als Ersatz die RE 5 genutzt werden. Außerdem werden Ersatzbusse eingerichtet. Der Bus RE 7 verkehrt zwischen Königs Wusterhausen und Blankenfelde mit Halt am Flughafen BER. Am Flughafen BER besteht ein Anschluss an den FEX in Richtung Berlin Ostkreuz.

Fahrpläne für Fahrgäste im Internet

Der Bus RB 22X soll als Direktverbindung zwischen Blankenfelde und Königs Wusterhausen von Montag bis Freitag in den Morgen- und Nachmittagsstunden fahren. Fahrplantabellen für den Ersatzverkehr werden zum Download unter www.deutschebahn.com/bauinfos bereitgestellt.

Von MAZonline