Schlenzer

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochvormittag in Schlenzer die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt. Aus dem Haus und den Nebengelassen wurden ein Moped der Marke Simson, Elektrowerkzeug und Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen zu einem Einbruchsdiebstahl auf.

Ludwigsfelde: Mann gibt Diebstahl von Fahrrad zu

Beamte kontrollierten in der Nacht zum Donnerstag einen Radfahrer in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde. Der Mann gab dabei zu, dass er das Rad am Sonntag am Bahnhof entwendet hatte. Es wurde sichergestellt. Der Dieb erhielt eine Anzeige.

Kallinchen und Mahlow: Unbekannte stehlen Bargeld aus Häusern

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in Kallinchen und Mahlow in zwei Wohnhäuser eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen Anzeigen in beiden Fällen auf.

Von MAZonline