Wiesenhagen

Ein Lkw-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf der Hauptstraße in Wiesenhagen unterwegs. Wegen der schmalen Straße stieß das Fahrzeug gegen eine Hauswand.

Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt und der Lkw fahrbereit.

Zossen: Geldbörse aus dem Auto gestohlen

Unbekannte Täter schlugen am Mittwochnachmittag die Türscheibe eines Hyundai ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse.

Der Hyundai war zur Tatzeit in der Wittlicher Straße in Zossen abgestellt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige zum Diebstahl auf.

Klausdorf: Mann angetrunken hinterm Steuer

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag den Fahrer eines Volkswagens in der Zossener Straße in Klausdorf. Der Atemalkoholvortest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 0,93 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde ihm daher untersagt. Der Mann muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Luckenwalde: Zaunelemente über Nacht abmontiert

Unbekannte schraubten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Zaunelemente von der Umfriedung einer gewerblichen Einrichtung in der Straße Zum Freibad in Luckenwalde ab. Der Diebstahl wurde am nächsten Morgen entdeckt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige zu dem Vorfall auf.

Von MAZonline