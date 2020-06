Wohin wollen Teltow-Flämings Siebtklässler? Schulrat Christof Kürschner verrät, welche weiterführenden Schulen am beliebtesten sind.

Schulwechsel in TF: Gesamtschule Dabendorf ist am meisten gefragt

Teltow-Fläming - Schulwechsel in TF: Gesamtschule Dabendorf ist am meisten gefragt

Teltow-Fläming - Schulwechsel in TF: Gesamtschule Dabendorf ist am meisten gefragt