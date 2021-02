Zossen

So viel Trubel gab es schon lange nicht vor der Goetheschule in Zossen: Wie alle Grundschulen in Brandenburg öffnet sie nach dem monatelangen Lockdown am Montag erstmals wieder ihre Türen für Erst- bis Sechstklässler. Um kurz nach 7 Uhr kommen die ersten Schüler mit dem Bus oder dem Eltern-Taxi an und versammeln sich vor dem Tor zum Schulhof. Noch ist es verschlossen, denn die Schule will kontrollieren, dass keine Eltern mit auf das Gelände gehen – das ist wegen der Corona-Verordnungen verboten. Außerdem herrscht für Kinder und Lehrer Maskenpflicht – auch im Unterricht.

Im Schulgebäude und auch im Unterricht herrscht Maskenpflicht an der Goetheschule in Zossen.

Eine Schülerin kommt angerannt und fällt ihrer Freundin in die Arme, andere stehen in kleinen Grüppchen zusammen. Auch einige der Eltern, die ihre Kinder vor der Schule abgesetzt haben, bleiben noch kurz zusammen stehen, um sich über ihre Home-Schooling-Erfahrungen auszutauschen. Als das Tor aufgeht, stürmen die Kinder auf das Gelände.

Abstand oder Freunde umarmen? Die Kinder der Goetheschule können sich noch nicht recht entscheiden.

Schüler freuen sich auf ihre Freunde

Martin Kohlmann bringt seine achtjährige Tochter Ida zum ersten Mal seit Monaten wieder zur Schule. „Ich freue mich auf meine Freunde“, sagt die Drittklässlerin. „Aber auch auf den Unterricht.“ Denn der sei während des Lockdowns nicht so gut gewesen, findet Ida. „Manche Lehrer konnten das nicht so gut erklären.“ Das Home-Schooling und die Arbeit unter einen Hut zu bekommen, sei nicht so leicht gewesen, sagt Martin Kohlmann. „Zum Glück mussten wir nur ein Kind betreuen, da konnten wir das noch ganz gut meistern. Die Öffnung der Schulen sieht er trotzdem skeptisch: „Nicht, dass wir jetzt mobilisieren und dann wieder in den nächsten Lockdown gehen müssen.“

Lars Hagl bringt seine sechsjährige Tochter zur Schule - da hat sich nicht viel geändert, denn Marie war im Lockdown in der Notbetreuung.

Die sechsjährige Marie freut sich vor allem darauf, ihre Freunde wiederzusehen. Ansonsten ändere sich für die Erstklässlerin nicht viel, erklärt Vater Lars Hagl – Marie war während des gesamten Lockdowns in der Notbetreuung. Trotzdem freue sie sich auf den Unterricht, sagt die Sechsjährige. „Vor allem auf Deutsch.“ Auch der achtjährige Henry war zwar in der Notbetreuung, sei aber sehr froh, wieder mit anderen zur Schule zu gehen, sagt seine Mutter Melanie Schröder. „Er hat sehr darunter gelitten, dass er seine Freunde nicht treffen konnte.“

Eltern dürfen das Schulgelände derzeit nicht betreten.

Sorge vor der nächsten Welle

Freunde treffen – darum geht es den meisten Schülern. „Das ist positiv für uns, weil die Schüler sehr motiviert sind, herzukommen“, sagt Ireen Lorenzen, Leiterin der Goetheschule. Trotzdem schwinge bei all ihrer Freude darüber, das wieder Leben im Schulgebäude sei, auch die Sorge mit, wie lange das anhalten wird. „Ich habe ja auch eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Kollegen“, sagt Lorenzen.

Ireen Lorenzen, Leiterin der Goetheschule in Zossen

Im Moment seien alle Lehrer einsatzfähig, aber sollten Mitarbeiter ausfallen, werde es schnell schwierig – und die Corona-Mutationen sieht sie noch nicht abgewehrt. „Es kann gut sein, dass wir noch mal in den Distanzunterricht zurück müssen.“ Sie hofft, dass Impfungen bald die Situation verbessern. Zunächst einmal seien aber alle hoch motiviert. „Es ist toll zu sehen, mit welchem Engagement die Lehrer dabei sind“, betont Lorenzen.

An die Goetheschule gehen rund 330 Kinder aus Zossen und Umgebung.

Wie fast alle Schulen in Brandenburg arbeitet auch die Goetheschule jetzt mit einem Wechselsystem: Die Hälfte der Klasse sitzt im Klassenraum, die andere Hälfte im Distanzunterricht zu Hause. Wer eigentlich im Distanzunterricht ist, aber eine Notbetreuung bekommt, wird von extra eingestellten Honorarkräften – hauptsächlich Studenten – separat betreut. Anders als viele andere Schulen in der Region, wechselt die Goetheschule aber nicht wöchentlich. Stattdessen geht die erste Gruppe in der ersten Woche Montag, Mittwoch und Freitag in die Schule, die zweite Gruppe Dienstag und Donnerstag. In der kommenden Woche wird gewechselt.

