Zossen

Trotz neuerlicher Corona-Schließung: Das Schulmuseum Zossen hat über einige Neuigkeiten aus dem Geschehen der letzten Monate zu berichten. Wann es wieder öffnen darf, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Lesen Sie auch

Die seit März laufende Ausstellung „Kinder- und Jugendbücher im Wandel der Zeiten“ konnten sich nur wenige Besucher ansehen. „Wir haben trotzdem von vier Familien interessante Spenden von alten Kinderbüchern und anderen Schulbüchern erhalten“, sagt Gudrun Haase, die Leiterin des Schulmuseums. Mit besonderer Freude habe sie ein Lesebuch aus dem Jahr 1841 entgegen genommen. Das Buch mit dem Titel „Kleines Schulbuch für Anfänger im Lesen und Denken“ enthält auf 64 Seiten Buchstaben und Zahlen, Silbenbildungen, Denksprüche, Rätsel, Sprichwörter, kleine Erzählungen, Gebete, vier Seiten Rechnen und im Anhang 15 Seiten Kleiner Katechismus. Erschienen ist es in Magdeburg im Verlag der Pansaischen Buchdruckerey.

Anzeige

Kleine Briefschule

Dank dem Heimatverein „Alter Krug“ Zossen konnte das Schulmuseum auch ein weiteres Werk vom Zossener Konrektor Fischer seiner Sammlung hinzufügen. Die „Kleine Briefschule für Kinder“ mit 200 Aufgaben zum Briefschreiben nebst den dazu gehörigen ausgeführten Briefen über Stoffe aus dem Kreise der Kinder ist als zweite Auflage erschienen in der Schulbuchhandlung von Greßler, Langensalza 1867. Konrektor Ferdinand Ludwig Fischer trat die neu eingerichtete Stelle eines vierten Lehrers an der Stadtschule Zossen im Alter von 24 Jahren an. 1837 wurde er in das Amt des Konrektors berufen. 1834 wurden in Zossen 366 Kinder von vier Lehrern unterrichtet, bald war eine fünfte Klasse mit den Lernanfängern geschaffen worden. Unterrichtet wurde damals nach der „Hand-Fibel“. Auch über dieses Buch verfügt das Schulmuseum.

Segen über eine Stadt

Im Kirchbuch von Zossen ist die Trauung von Konrektor Fischer mit Friederike Emilie Magnus im Jahr 1837 vermerkt. Seine einzige Tochter Anna Elise Maria wurde 1839 in der Zossener Kirche getauft. Seine Frau verstarb im Februar 1843 an Scharlach. So lebte er gemeinsam mit seiner Tochter, bis diese 1868 den Cantor Friedrich Ermel heiratete. Man nimmt in Zossen an, dass Fischer nach seiner Pensionierung 1879 zur Tochter gezogen ist.

In der von Luis Günther verfassten Stadtchronik kann man lesen, dass er an die Stadt Zossen wiederholt ein Gesuch um eine Gehaltserhöhung richtete. Dabei schloss er mit den Worten „Gottes Segen über eine Stadt, an deren Spitze Vertreter stehen, die eine gedeihliche Zucht der Jugend durch ein gemessenes äußeres Wohlbefinden des Lehrers derselben zu befördern suchen.“ Erst 1862 hatte er damit Erfolg und erhielt 50 Taler zusätzlich im Jahr. Fischer widmete sich unter anderem der Preußischen Geschichte mit methodischen Anleitungen, religiösen Schriften und er gab auch ein „Kleines Schul-Choralbuch“ für 10 Silbergroschen für ärmere Kinder heraus. Neun Bücher von ihm sind inzwischen im Schulmuseum Zossen vertreten.

Von Udo Böhlefeld