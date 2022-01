Teltow-Fläming

Alle paar Wochen ändern sich die Corona-Regeln und das inzwischen seit fast zwei Jahren. Wer nicht im Gesundheitsamt oder einem Testzentrum arbeitet, verliert da schnell den Überblick. Deshalb hat die MAZ Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen.

Mein Selbsttest ist positiv – was muss ich tun?

Das Gesundheitsamt rät: Begeben Sie sich sofort in Selbstisolation. Die Pflicht dazu regelt in Teltow-Fläming eine Allgemeinverfügung. Von zu Hause aus sollten Sie dann telefonisch Kontakt zu Ihrem Hausarzt aufnehmen, damit der Schnelltest durch einen professionellen PCR-Test überprüft werden kann. Für diesen Test darf das Haus dann tatsächlich wieder verlassen werden.

Mein Bürgertest ist positiv – was muss ich tun?

Auch hier gilt: Begeben Sie sich unverzüglich und ohne Umwege in Quarantäne! Der positive Test muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden genauso wie der Aufenthaltsort der Quarantäne. Am einfachsten geht das per Telefon unter 03371/608 6100 oder per Mail an infektionsmeldungen@teltow-flaeming.de. In manchen Fällen übernimmt das Testzentrum diese Meldung und kann direkt einen PCR-Test durchführen.

Ich habe Corona-Symptome und hatte Kontakt zu Corona-Infizierten, mein Schnelltest ist aber negativ – wo bekomme ich einen PCR-Test her?

In solch einem Fall sollten Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt wenden. Denn wer Symptome hat, hat Anspruch auf einen PCR-Test. Abseits der Praxisöffnungszeiten und für alle, die keinen Hausarzt haben, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 der beste Ansprechpartner. Er ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zu erreichen.

Meine Corona-Warnapp zeigt eine rote Kachel an. Wie und wo bekomme ich einen PCR-Test?

Auch hier gilt: Ihr Hausarzt ist der erste Ansprechpartner. Denken Sie daran, sich in der Praxis immer vorab telefonisch zu melden und nicht einfach hinzufahren.

Ich habe Corona-Symptome, habe aber keine Tests zuhause und das Testzentrum darf ich nur symptomfrei aufsuchen. Was muss ich tun?

Die bundesweite Teststrategie regelt, dass bei Corona-Symptomen grundsätzlich Anspruch auf einen PCR-Test besteht. Sie können sich also in diesem Fall per Telefon bei Ihrer Hausarztpraxis melden, um den Verdacht prüfen zu lassen.

Ich habe einen positiven Selbsttest, aber weder über 116117 noch über meinen Hausarzt erreiche ich jemanden. Wen kann ich noch kontaktieren?

Auf MAZ-Anfrage erklärt TFs Gesundheitsamt: „Die 116177 sollte grundsätzlich erreichbar sein. Informieren kann man sich gegebenenfalls auch über die Internetseite der KVBB oder die eigene Krankenkasse.“

Wer entscheidet eigentlich, ob ich einen PCR-Test machen lassen kann?

Grundsätzlich gilt: Wer typische Symptome oder einen positiven Schnell- oder Selbsttest hat, darf einen PCR-Test machen lassen. Auch das Gesundheitsamt kann das in bestimmten Fällen anordnen, zum Beispiel bei engen Kontaktpersonen oder größeren Infektionsausbrüchen.

Wie lange dauert es, bis ich mein PCR-Testergebnis bekomme?

Weil PCR-Tests zuverlässiger als Schnell- oder Selbsttests sind, dauert ihre Auswertung länger. Von 24 Stunden Wartezeit sollten Sie ausgehen und diese Zeit am besten schon in Quarantäne verbringen.

Woher bekomme ich mein PCR-Testergebnis?

In der Regel von der Stelle, bei der der Test durchgeführt wurde. Das kann per Anruf vom Hausarzt sein oder per QR-Code direkt vom Labor. Darüber werden Sie im Laufe des Tests üblicherweise informiert.

Das sind die Unterschiede zwischen den Tests Selbsttests dienen zur vorbeugenden Testung durch Laien. Es gibt sie unter anderem mit Nasenstäbchen, als Spuck- oder Lollitest. Dass die Qualität geprüft wurde, erkennen Sie an der CE-Kennzeichnung. Antigen-Schnelltests werden von geschultem Personal durchgeführt. Das Ergebnis gibt es nach 15 Minuten. Die sogenannten Bürgertests sind einmal pro Woche kostenlos und haben eine Gültigkeit von 24 Stunden. PCR-Tests gelten als Goldstandard für den Nachweis einer Corona-Infektion. Die Proben werden ausschließlich von Fachpersonal entnommen und im Labor ausgewertet. Das Ergebnis gibt es daher erst nach einem Tag.

Woher bekomme ich einen PCR-Test, auch wenn ich ihn selbst bezahlen muss oder will?

Mehrere Corona-Teststellen in Teltow-Fläming bieten PCR-Tests für Selbstzahler ohne Symptome an. Auch der Hausarzt kann angefragt werden. Dann ist der Test eine Privatleistung.

