Blankenfelde-Mahlow

Strukturell und wirtschaftlich hebt sich der Wahlkreis 25 ( Baruth, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Zossen) schon lange vom Rest Teltow-Flämings ab. Zuzüge in den Speckgürtel wirkten sich mindestens auf die erhöhte Zahl der Wahlberechtigten am Sonntag aus – 1700 Menschen mehr als vor fünf Jahr durften in den vier Gemeinden mitwählen.

So viel mehr potenzielle Wähler spiegeln sich mit dem vorläufigen Endergebnis auch in mehr Vertretern im Landtag wider. Während es aus den Wahlkreisen 23 und 24 je zwei Vertreter ins Parlament in Potsdam schaffen, sind es aus dem Wahlkreis 25 gleich drei Männer, die in den Landtag einziehen.

Baier sorgt für Stimmen-Plus bei der SPD

Als Direktkandidat vertritt Ortwin Baier ( SPD) künftig nicht nur die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, deren Bürgermeister er bald nicht mehr sein wird. Baier tritt die Nachfolge von Christoph Schulze an. Der saß früher selbst für die SPD, später für die Freien Wähler im Landtag und hatte den Wählern die Stimme für Baier ans Herz gelegt.

Fazit: 6,2 Prozent mehr für die SPD als vor vier Jahren im Wahlkreis 25. Gerade vor den landesweiten Einbußen der Partei ein beachtliches Ergebnis.

Mit dem Engagement für eine wachsende Region kennt sich Ortwin Baier aus. Als Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow kümmert er sich schon lange beispielsweise um mehr seniorengerechte Wohnungen. Quelle: Christian Zielke

Baiers größte Sorge war bis zur letzten Stunde vor dem offiziellen Ergebnis ein Sieg seines Konkurrenten von der AfD. Die Befürchtung: Unter Daniel Freiherr von Lützow würden vor allem die international tätigen Unternehmen aus dem Wahlkreis – allen voran Rolls-Royce – künftig nicht mehr angemessen vertreten. Lützow landete schließlich auf Platz 2 im Wahlkreis. Dank eines vorderen Platzes auf der AfD-Landesliste sitzt er nun aber trotzdem in Landtag.

Matthias Stefke zieht als „Bürger-Lobbyisten“ in den Landtag

Der dritte Mann aus dem Wahlkreis 25 im Potsdamer Plenum wird künftig Matthias Stefke sein. Er beerbte den bereits erwähnten Schulze als BVB/FW-Kandidat und holte in TF das beste Ergebnis der drei Kandidaten der Wählergruppe.

Den Einzug in den Landtag sicherten ihm aber nicht die eigenen Erststimmen, sondern der vordere Platze auf der Landesliste und das landesweit gute Ergebnis von BVB/ FW. Stefke sieht sich im höchsten politischen Gremium des Landes nun als „Bürger-Lobbyisten“. Er wolle weiter geradlinig seinen politischen Weg zu gehen und sich „nicht verbiegen lassen, auch wenn sicher hier und da Kompromisse geschlossen werden müssen.“

2017 setzte sich Stefke (3.v.l.) vor Ort gegen die Kreisgebietsreform ein. Quelle: Christian Zielke

Den Einzug in den Landtag verpasst haben auch in ihrem stärksten TF-Wahlkreis die Grünen. Der erst 18-jährige Philipp Maaßen erhielt mit 12,1 Prozent mehr als doppelt so viele Wählerstimmen wie die Grünen im Jahr 2014 in seinem Wahlkreis.

Das ist auch ein Spiegelbild des Nord-Süd-Gefälles. Denn während die Grünen im durch große Agrarunternehmen geprägten Süden des Kreises kaum eine Chance haben, ist der Speckgürtel weitaus offener für Umwelt- und Klimaschutzthemen.

Maaßen hofft nun, dass Direktkandidat Baier auch den jungen, umweltinteressierten Wählern aus seinem Wahlkreis im Landtag eine Stimme verleiht.

Von Victoria Barnack