Ludwigsfelde

Seit Montag dürfen die Einzelhändler in Brandenburg wieder öffnen – vorausgesetzt die Inzidenz liegt im Land unter 100 und im Landkreis und den kreisfreien Städten unter 200. Neben der inzwischen gängigen Hygieneregeln wie Maske tragen, Abstand halten und Hände desinfizieren müssen Kunden nun allerdings bei einen Inzidenzwert zwischen 50 und 100 zusätzlich vor dem Shoppen einen Termin im Laden vereinbaren. Theoretisch jedenfalls, denn in Ludwigsfelde kamen sie am Montagvormittag auch ohne vorherige Anmeldung in die meisten Geschäfte, solange die beschränkte Personenzahl noch nicht erreicht war.

Kunden müssen Termin telefonisch vereinbaren

Viele Läden in den Ludwig-Arkaden hatten ihre Türen zwar geöffnet, versperrten den Eingang aber mit Aufstellern, Tischen oder Kleiderständern, damit Kunden nicht einfach in die Geschäfte laufen können. Sich vor den Besuch online anmelden – so wie es die Idee der Ministerpräsidenten vorsah – ging hier am Montag in so gut wie keinem Geschäft, die meisten Läden hängten ihre Telefonnummer gut sichtbar im Eingangsbereich auf, unter der Kunden einen Termin vereinbaren sollten.

Ludwigsfelde: Nach knapp drei Monaten Lockdown öffnen die Geschäfte wieder ihre Türen - Termine können auch telefonisch vereinbart werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Seniorin Thea Kaplick hielt nichts von der Methode: „Dann mache ich in einem Laden einen Termin und dann im nächsten oder wie? Das begreife ich nicht.“ Sie könne nicht nachvollziehen, warum Supermärkte einfach jeden reinlassen könnten, sie beim Shoppen aber vor solche Hürden gestellt werde. „Wenn ich alle Hygiene-Maßnahmen einhalten kann, muss es auch möglich sein, einfach zu shoppen“, sagt Kaplick, die mit ihrem Fahrrad alle Geschäfte der Ludwig-Arkaden abfuhr, sich dann aber entschied: „Dann gehe ich eben heute nicht einkaufen.“

Ludwigsfelde: Nach knapp drei Monaten Lockdown öffnen die Geschäfte wieder ihre Türen - allerdings gelten viele Regeln. Quelle: Lisa Neugebauer

Wer kommt, muss sich in eine Liste eintragen. Die Woolworth-Verkäuferin wird den ganzen Tag "Security" spielen. Quelle: Lisa Neugebauer

Kundin freut sich über Öffnung

Doch die meisten Kunden kamen am ersten Öffnungstag nach dem knapp dreimonatigem Lockdown auch ohne Anmeldung in die Geschäfte: „Wenn weniger als 30 Kunden im Laden sind, lassen wir auch Passanten rein“, sagte Heike Barbotz, Filialleiterin von Woolworth. Viele blieben vor dem Laden stehen, um eines der vielen Plakate zu lesen, auf denen das Aktionskaufhaus das derzeitige Vorgehen provisorisch beschrieben hatte – sogar Abreißzettel mit der Telefonnummer des Geschäfts hatten die Mitarbeitenden vorbereitet.

Woolworths Filialleiterin Heike Barbotz freut sich über die Öffnung. Quelle: Lisa Neugebauer

Anika Plewa (rechts) freut sich, dass sie bei Woolworth recht spontan mit ihrem Sohn und dessen Kumpel einkaufen konnte. Quelle: Lisa Neugebauer

Kundin Anika Plewa sei spontan in den Laden gekommen, erzählte sie beim Rausgehen. „Ich wusste gar nicht, dass die Geschäfte wieder auf haben.“ Doch sie habe sich gefreut, einfach schnell rein gehen zu können. „Allerdings hatte ich durch die Termin-Regelung nur 15 Minuten Zeit – das ist ganz schön knapp“, sagte sie.

Baumärkte wieder geöffnet – fast ohne Beschränkungen

Nicht nur die Einzelhändler durften am Montag öffnen: Baumärkte konnten Kunden sogar ohne Anmeldung und Registrierung vor Ort besuchen – was sehr viele Menschen nutzten. Vor dem Ludwigsfelder Hornbach bildete sich bereits am Vormittag eine lange Schlange, auf dem Parkplatz herrschte zeitweise Chaos.

Vor dem Baummarkt bilden sich lange Schlangen. Quelle: Lisa Neugebauer

Familie Freund, die gerade das Geschäft verlassen hatte, war leicht genervt: „Das Personal scheint völlig überfordert – von einem strukturierten Plan haben wir nichts gesehen.“ Die Hygiene-Regeln hätten sich aber bedenkenlos einhalten lassen.

