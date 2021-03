Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Nur wenige Tage noch, dann beginnen die Osterferien. Kurz vorher müssen sich Schulen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming jedoch noch auf eine Neuerung einstellen: Am Sonntag setzte das Brandenburger Gesundheitsministerium die Präsenzpflicht in den Schulen aus; Eltern können nun entscheiden, ob sie ihre Kinder zum Unterricht vor Ort schicken oder nicht.

Grundschule Wilhelm Busch: Nur wenige Eltern lassen Kinder zuhause

Ein Angebot, von dem an der Grundschule „Wilhelm Busch“ in Königs Wusterhausen am Montag noch nicht viele Eltern Gebrauch machten. „Bisher haben wir nur wenige Familien, die darauf zurückgreifen“, sagt die Schulleiterin Claudia Schröter im Telefonat mit der MAZ. Das könne aber auch daran liegen, dass sich die Möglichkeit noch nicht herumgesprochen habe. Bisher, sagt Schröter, sei ihr Eindruck eher gewesen, dass Familien froh über einen einigermaßen geregelten Unterricht vor Ort waren. Für die Lehrer ändere sich durch die Aussetzung der Präsenzpflicht nichts, so Schröter. „Es gibt ja immer Kinder, die fehlen.“ Allerdings würden Schüler, die nun zu Hause bleiben, ihre Aufgaben jetzt per E-Mail bekommen. Denn beides – vor Ort unterrichten und gleichzeitig die digitale Schulplattform betreuen – könnten die Lehrer nun nicht leisten.

Dass Schüler zunächst wieder in die Schulen geschickt, dann aber die Präsenzpflicht kurzfristig aufgehoben wurde, hatte vielerorts für Irritationen gesorgt. Der Cottbuser Kreiselternbeirat und der Brandenburger Pädagogenverband brachten sogar einen Rücktritt der Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ins Gespräch.

Auch für Claudia Schröter kam die Neuerung überraschend. Sie habe zunächst nicht gewusst, wieso die Regel kurz vor den Ferien komme. Diese „Hauruckaktion“ sei für sie „nicht ganz nachvollziehbar“.

Rainer Oertel: Eltern werden allein gelassen

Rainer Oertel, der Schulelternsprecher der Zossener Goetheschule, hatte am Sonntagabend von der Neuerung erfahren. Oertel, der darauf verweist, dass es sich dabei um seine private Meinung handelt, kritisiert jedoch, dass Eltern nun mit der schwierigen Entscheidung allein gelassen werden. Prinzipiell sei es zwar wichtig, dass Kinder gemeinsam lernen würden – und das Ministerium habe sicherlich Gründe für die Aufhebung. Allerdings hätten Eltern mit der jetzigen Regelung eine zusätzliche Bürde bekommen.

Das Ministerium selbst konnte am Montag noch keine Angaben darüber machen, wie viele Eltern von dem Angebot Gebrauch machten. Das sei frühestens am Mittwoch möglich, so eine Sprecherin.

Auch in Großbeeren sind die meisten Kinder in der Schule

Ähnlich wie an der Wilhelm-Busch-Schule nahmen auch an der Otfried-Preußler-Schule in Großbeeren am Montag nur verhältnismäßig wenig Eltern das Angebot an. Zwar gebe es einige Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schickten, so der Schulleiter Boris Petersen, aber die Zahlen seien nicht „dramatisch“. Nun sei es eine Risiko-Abwägung, die die Eltern treffen müssten – wobei auch er zunächst den Eindruck hatte, dass Eltern froh darüber waren, als der Präsenzunterricht weiterging. Wer nun sein Kind nicht in die Schule schicken will, muss das auch nicht tun. Wie Petersen bestätigt, bekommt es unter der neuen Regelung auch keinen Fehltag eingetragen.

Von Johanna Apel