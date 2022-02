Teltow-Fläming

Die Corona-Inzidenz in Teltow-Fläming stagniert. Seit drei Tagen liegt sie unter dem Wert von 2000. Am Donnerstag ist sie auf 1705,6 gesunken. Genau eine Woche zuvor wurde in Teltow-Fläming der Rekordwert von 1303 Neuinfektionen gemeldet. Grund war eine Software-Umstellung. Einen Tag später wurde der bisher höchste Inzidenzwert von 2402,2 gemeldet. Seitdem ist er kontinuierlich wieder gesunken. Am Donnerstag wurden noch 592 Neuinfektionen aus Teltow-Fläming gemeldet.

Viele Coronafälle im Norden von TF

Besonders stark betroffen ist weiterhin der berlinnahe Norden des Landkreises sowie die Kreisstadt Luckenwalde. Nach einem massenhaften Infektionsgeschehen, das vor wenigen Wochen die Zahlen in Ludwigsfelde in die Höhe trieb, zählt nun wieder die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow die meisten Fälle – wie schon oft seit Beginn der Pandemie. Dort sind laut den aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes derzeit 870 Einwohnerinnen und Einwohner infiziert. Blankenfelde-Mahlow hat mit mehr als 5500 auch insgesamt die meisten bestätigten Infektionsfälle zu verzeichnen. Knapp 85 Prozent von ihnen sind bereits genesen.

Alle Kommunen in TF mit akuten Coronafällen

Hohe Infektionszahlen gibt es momentan auch in Ludwigsfelde. In der Stadt und den Ortsteilen sind aktuell knapp 700 Menschen infiziert. In Zossen sind es rund 530 und in Luckenwalde knapp über 500. In Rangsdorf und Jüterbog liegt die Zahl bei über 300; in Trebbin, Großbeeren und Am Mellensee zwischen 250 und 300. Von akuten Coronafällen betroffen sind derzeit auch alle anderen Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming, die ländlichen Gemeinden im Süden momentan aber deutlich schwächer.

In allen Kommunen gelten ab sofort die gleichen Regeln, die das Land Brandenburg in dieser Woche festgelegt hat: Die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte entfällt damit im ganzen Landkreis TF.

Nur ein Coronafall auf Intensivstation in TF

Auf den beiden Intensivstationen in Luckenwalde und Ludwigsfelde hat sich die Lage ähnlich wie im Bundestrend aktuell entspannt. Laut offiziellen Zahlen muss aktuell nur ein Covid-Patient intensivmedizinisch betreut werden. Eine künstliche Beatmung ist dabei nicht notwendig. Mit sieben Prozent ist der Anteil der durch Corona-Patienten belegten Intensivbetten so niedrig wie seit mehreren Wochen nicht mehr.

Von Victoria Barnack