So wird das Wetter in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming am Wochenende

Nein, mit dem Frühling 2021 ist bisher kein Staat zu machen und daran wird sich auch in den nächsten Tagen nichts wesentliches ändern. Der heutige Freitag beginnt mit vielen Wolken, bevor es dann vorübergehend viel Sonne gibt, denn schon am späten Nachmittag ziehen neue Wolken auf. Bei nur schwachem Wind verharren die Temperaturen bei nur elf bis zwölf Grad. In der Nacht ziehen dichte Wolken durch und verhindern, dass es zu kalt wird. Trotzdem gehen die Werte bis zum Morgen auf zwei bis vier Grad zurück. Örtlich ist Bodenfrost möglich. Am Samstag dominieren dann die Wolken, die Sonne wird sich mehr oder weniger nur sporadisch zeigen. Bei schwachem Wind bleibt es niederschlagsfrei. Mit neun bis elf Grad wird es noch etwas kühler als heute. Der fehlende Schutz der Wolken bringt uns dann am Sonntagmorgen verbreitet Frost bis minus zwei Grad.

Nordwind sorgt für Kälte

Der Sonntag bringt dann wieder viel Sonne, die nur gelegentlich von Quellwolken bedeckt wird. Mit zehn bis elf Grad bleibt es weiterhin zu kalt, wobei ein auffrischender Nordwestwind dafür sorgen wird, dass sich das Ganze noch kälter anfühlt. In der Nacht zum Montag gibt es noch einmal verbreitet Nachtfrost bis zu minus ein Grad. Leider ist auch in weiterer Ferne kein Durchbruch des Frühlings in Sicht. Zwar wird es am Montag und Dienstag etwas wärmer und wir kommen wenigstens in die Nähe von 15 Grad, doch schon am Mittwoch soll es wieder kälter werden. Die Temperaturen sollen dann wieder nur mit Mühe über die zehn Grad klettern und es könnte Regen geben. Eine Änderung ist bis in den Mai hinein nicht in Sicht. Ein einziges Modell sieht für das erste Mai-Wochenende 17 Grad, liegt damit aber sechs Grad über der zweitwärmsten Rechnung. Ich befürchte, den Frühling können wir in diesem Jahr abhaken. Dabei waren der Dienstag und der Mittwoch mit Temperaturen über 17 Grad so schön angenehm. Luckenwalde schaffte am Dienstag sogar glatte 18 Grad. An den Tagen zuvor reichte es aber schon nur noch zu etwas über elf Grad, also genau wie jetzt am Wochenende.

Während wir am vergangenen Wochenende wenigstens ohne Luftfrost auskamen, bekommen wir den diesmal noch on Top. In Sachen Sonnenschein gab es an den vergangenen sieben Tagen ein großes Nord-Süd-Gefälle. So durften sich die Menschen in Bestensee über 33 Stunden Sonnenschein freuen. In Luckenwalde waren es immerhin noch 30 Stunden, während sich die Baruther mit 23 Stunden zufrieden geben mussten. Beim Regen war die Verteilung dann genau umgekehrt. Baruth bekam 13 Liter pro Quadratmeter ab, Luckenwalde elf und Bestensee sechs.

Nachdem nun zwei Drittel des Monats April vorbei sind, liegt die

Mitteltemperatur rund 3,7 Grad unter dem Mittel der Referenzperiode von 1991 bis 2020. Noch bemerkenswerter ist, dass der April damit bisher auch 1,9 Grad kälter ist, als im Vergleich mit dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Der letzte Monat, der im Vergleich zum alten Mittel kälter war, war der Mai 2020. Um eine ähnlich starke Abweichung wie im diesjährigen April zu finden, muss man bis zum März 2018 zurückblättern. Der war ebenfalls um 1,8 Grad kälter, als das damals gültige Klimamittel. Auch wenn es in den vergangenen Tagen nicht viel geregnet hat, so reichte es doch aus, um 75 Prozent des langjährigen Mittels zu erreichen. Ganz ausgeschlossen ist das Erreichen des Solls also nicht mehr. Nur beim Sonnenschein hinkt der April 2021 seinem Soll deutlich hinterher. Bisher wurde nicht einmal die Hälfte des Mittels erreicht.

Blitze in der Region

Ich selbst habe kein Gewitter mitbekommen, es hat aber definitiv Blitze in unserer Region gegeben, vor allem am Sonntag. Eine Bauernregel für den heutigen Tag dazu: „Gewitter vorm Georgiustag (23. April), folgt gewiss noch Kälte nach.“ Das stimmt dann auch mit den Wettervorhersagen überein, die ja auch eine Fortsetzung des deutlich zu kühlen Wetters sehen. Wenig Hoffnung auf Wetterbesserung macht auch eine andere Regel: „Wenn vor Georgi Regen fehlt, wird man hernach damit gequält.“ Zur Kälte soll sich dann also auch noch Regen gesellen. Selbst den Frost am Wochenende haben die Bauernregeln im Programm: „Georg und Markus (25. April) ganz ohne Trost, erschrecken uns sehr oft mit Frost.“

In den Nächten am Wochenende soll es ja Nachtfrost geben, mit den entsprechenden Folgen: „Wenn’s friert an Sankt Fidel (24. April), bleibt’s 15 Tag noch kalt und hell.“ Das waren dann genug Grausamkeiten für heute. Nächste Woche kann es hier an dieser Stelle eigentlich nur besser werden. Eigentlich.

Von Karl-Heinz Krebs