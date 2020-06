Sperenberg

Unbekannte brachen in der Donnerstagnacht in der Gipsstraße eine Garage auf. Aus der Garage entwendeten sie eine abgemeldete Motorcrossmaschine des Herstellers Suzuki. Der Besitzer des Fahrzeugs informierte am Morgen die Polizei über ein Telefonat zu dem Diebstahl. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2400 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Anzeige

Von MAZonline