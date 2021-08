Seit mehr als zwei Jahren gibt es auf dem Spielplatz der Kita Rappelkiste in Wünsdorf nur nackte Erde. Die Eltern des Fördervereins sammeln nun per Internet Geld für mindestens ein Spielgerät. Die Stadt Zossen hatte eigentlich versprochen, dass der Spielplatz längst saniert sein sollte – aber es gibt Gründe, dass das nicht so ist.