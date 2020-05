Streit um Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt geht vor Gericht

Luckenwalde

Der Kreistagsabgeordnete Andreas Teichert (parteilos) will die Stadt Luckenwalde verklagen. Der Grund: Auf dem Luckenwalder Wochenmarkt gilt seit einigen Wochen eine Maskenpflicht. Für den Lokalpolitiker Teichert aus Luckenwalde ein unverhältnismäßiges Mittel, das das Grundrecht auf körperliche Bewegungsfreiheit einschränkt. Die Stadt habe bei der Verordnung einer Maskenpflicht auf dem Markt jegliches Maß vermissen lassen, kritisiert er.

Andreas Teichert ist seit 2019 Mitglied im Kreistag von Teltow-Fläming. Quelle: Privat

Anzeige

Tatsächlich weisen seit Ende April mehrere, große Hinweisschilder auf die Regel hin. Darauf steht: „Auf den Wochenmarkt nur mit Mund-Nasen-Schutz“. Auch ein eindeutiges Piktogramm macht auf die Maskenpflicht aufmerksam. Der Luckenwalder Markt findet immer dienstags, donnerstags und samstags statt.

Weitere MAZ+ Artikel

Stadt verteidigt die Entscheidung

Die Maskenpflicht sieht die Stadt als „sowohl angemessen als auch verhältnismäßig“ an. Immerhin würde die Maske verhindern, dass sich das Virus beim Sprechen ungehindert verbreitet. Als Schutz reicht auch ein Gesichtstuch oder ein Schal, erklärte die Stadt bereits Ende April. Frische Luft könnten alle Besucher sofort wieder genießen, sobald sie den Marktbereich verlassen, heißt es aus dem Rathaus. Dementsprechend wiege die kurzweilige Einschränkung durch das Maskentragen nicht so schwer wie mögliche Folgen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus.

Teichert pocht derweil auf eine Klarstellung vom Land Brandenburg. In der heißt es tatsächlich, dass auf Wochenmärkten unter freiem Himmel das Tragen einer Maske keine Pflicht ist. Das Land spricht aber sehr wohl eine Empfehlung dafür aus. Genau diese Regelung hätte sich Teichert auch für den Wochenmarkt seiner Heimatstadt gewünscht.

Argument: Keine Maskenpflicht an Spargelständen

„An anderer Stelle der Stadt ist es dagegen sehr wohl möglich, mobile Verkaufswagen unter freiem Himmel in Anlehnung an eine Wochenmarktatmosphäre, ohne die Pflicht von Mund-Nasen-Abdeckung zu erreichen“, erklärt Teichert.

Er meint Spargel- und Imbissstände, die in der Kreisstadt vor großen Supermärkten mit zum Teil 100 Parkplätzen stehen. Dass die Kunden an diesen Stellen ohne Maske anstehen und Lebensmittel kaufen dürfen, während dasselbe auf dem Markt nicht erlaubt ist: Für Teichert ist das ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz; für die Stadt sind es hingegen zwei Paar Schuhe.

Für die Stadt ist der Wochenmarkt mit vielen Händlern an einem Platz nicht mit einzelnen Spargelständen zu vergleichen. Quelle: Archiv/Elinor Wenke

„Wesentliches Merkmal des Wochenmarktes ist die Anhäufung mehrerer Verkaufswagen in unmittelbarer räumlicher Nähe“, antwortet die Stadt auf Teicherts Vorwürfe, „was zwangsläufig dazu führt, dass auch die Käufer näher beieinander stehen und insgesamt mehr räumliche Nähe besteht.“

Maskenpflicht war mit dem Kreis abgesprochen

Die Stadt selbst hatte sich nach Inkrafttreten der Maskenpflicht in Brandenburg beim Krisenstab des Landkreises Teltow-Fläming zu den Details erkundigt. In der Antwort setzt der Kreis die Verkaufsstände auf dem Wochenmarkt quasi mit dem Einzelhandel gleich. Die Begründung: Auf dem Wochenmarkt stünden Kunden und Verkäufer – analog wie im Einzelhandel – mitunter eng zusammen, selbst wenn der Wochenmarkt unter freiem Himmel stattfindet. Das Tragen der Maske sei also sinnvoll.

Städte legen Regel unterschiedlich aus

Als Betreiber hat die Stadt die Hygienestandards nun umzusetzen und kann als Hausherrin falls notwendig sogar weitergehende Maßnahmen umsetzen. In anderen Städten in TF wird die Maskenpflicht anders ausgelegt. In Zossen beispielsweise gibt es lediglich Hinweise darauf, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss.

In Jüterbog wurden die Händler auf zwei getrennte Plätze aufgeteilt. Auf dem Marktplatz kann der Mindestabstand so besser eingehalten werden. Quelle: Victoria Barnack

In Jüterbog wurden die Händler aufgeteilt. Nicht alle Verkaufswagen stehen mehr auf dem Markt vor dem Rathaus. Ein Teil ist auf Anweisung der Stadt auf den unweit entfernten Platz vor dem Mönchenkloster ausgewichen. So wurden Händler und Kunden auf eine größere Fläche verteilt und die Mindestabstände können besser eingehalten werden.

Von Victoria Barnack