Streit um Weiche im Zossener Stadtteil Dabendorf

Offenbar ist es gar nicht so leicht, eine Weiche richtig zu stellen, auch wenn sich alle einig sind, dass es um ein wichtiges Stück Schienenweg geht: Die Stadtverordneten von Zossen hatten nach heftigem Streit im Dezember noch dafür gestimmt, mit dem Geld für eine Weichen-Erneuerung in Dabendorf die Chance zu wahren, die alte Bahnstrecke bis Mittenwalde reaktivieren zu können. Nun hoben sie – erneut nach verbalem Tauziehen – diesen Beschluss mit 15 Ja- und zwölf Nein-Stimmen wieder auf.

Damals hatte die Zeit gedrängt: Es war die letzte Stadtverordnetenversammlung unter Bürgermeisterin Michala Schreiber (Plan B), bevor Wahlsiegerin Wiebke Schwarzweller ( FDP) vielleicht andere Prioritäten setzen würde; und sollte die Chance der Weichenstellung grundsätzlich erhalten bleiben, musste Zossen sich nach den Fristen des DB-Ausbaus für die Dresdener Bahn richten. Über das Anschlussgleis zwischen Mittenwalde und Zossen rollten bis 2012 noch Müllzüge zur Deponie nach Schöneiche; seither ist der Schienenstrang ungenutzt und überwuchert jedes Jahr mehr.

Umweltgerechter Transport bei mehr Verkehr

Hintergrund dieser Weichen-Diskussion sind die wachsende Nachfrage nach Industrie- und Gewerbegebieten sowie die wachsenden Verkehrsströme auf den Straßen. Da wäre es eine umweltgerechte Transportlösung, das künftig rund 23 Hektar große Gewerbegebiet Schöneicher Plan mit dem Deponiegelände ans Schienennetz angeschlossen zu lassen. Das Argument im Dezember: Ist eine Weiche erst mal weg, brauchen Neubauten der Bahn Jahrzehnte. Weil sich jedoch weder Bahn noch Deponie-Betreiber Meab beteiligen wollten, hätte Zossen die Weichen-Erneuerung erst mal allein tragen müssen. CDU-Mann Hermann Kühnapfel, heute Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, hatte die Entscheidung damals als Veruntreuung von sehr viel Steuergeld gesehen.

Nun gab es zwei Gründe für die neuerliche Abstimmung. Zum einen zeichnet sich ab, dass an dieser Strecke, die nicht nur für Mittenwalde attraktiv sein kann, sondern potenziell auch für einen Anschluss des inzwischen in Betrieb genommenen Flughafens BER, auch übergeordnete Gremien oder Firmen Interesse haben. Die sollten die Reaktivierung bezahlen. So sehen es auch die Linken im Land, deshalb hatten sie im September zu einem Pressetermin an den Draisinen-Bahnhof Mittenwalde eingeladen.

So sieht das Gleis zurzeit im Zossener Stadtteil Dabendorf aus Quelle: Jutta Abromeit

Zum anderen steht Zossen finanziell inzwischen viel, viel schlechter da: Aus dem Überschuss der Stadt ist ein großes Minus geworden; warum, darüber wird heftig gestritten. Fakt ist: Nach jetziger Haushaltslage hat die Stadt keinesfalls das Geld, die immensen Kosten von 250- bis 500.000 Euro für die reine Weichen-Erneuerung zu tragen. Zudem habe sich laut der Begründung zum Beschlussvorschlag inzwischen herausgestellt, dass auch jährlich etwa 22.000 Euro an Unterhaltungskosten für diese Schienen-Verstellmöglichkeit aufzubringen sind. Außerdem steht in der Begründung, dass die DB Netz AG nicht mehr Eigentümer der Anschlussstrecke sei, sondern der Stadt Mittenwalde zugeordnet.

Mehrere AfD-Stadtverordnete wollten die Entscheidung zurückstellen lassen. Linken-Fraktionsvorsitzender Carsten Preuß dagegen hatte erklärt: „Beim Bezahlen kommt die Stadt Zossen als letztes in Frage. Das Land sollte aufgefordert werden zu prüfen, ob die gesamte Bahnstrecke Mittenwalde – Zossen aktiviert werden kann.“ Dem hielt AfD-Fraktionsvorsitzende Janine Küchenmeister entgegen: „Wir sollten unseren Beschluss so lange nicht aufheben, bis das Land wirklich eine Entscheidung getroffen hat.“

Von Jutta Abromeit