Blankenfelde-Mahlow/Rangsdorf/Zossen

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche gab es im Bereich des Umspannwerkes Dahlewitz kurzzeitige Ausfälle der Stromversorgung. Um 15.16 Uhr und um 14.18 Uhr sei es jeweils zu einem sogenannten Spannungseinbruch gekommen, berichtet der Betreiber des Umspannwerkes Edis.

Facebook-Nutzerinnen und Nutzer aus Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf und Zossen wunderten sich in der vergangenen Woche gleich mehrfach, dass es zu kurzzeitigen Ausfällen in ihrem Stromnetz gekommen war. An beiden Tagen sei die Stromversorgung Bruchteile von Sekunden ausgefallen, jedoch gleich wieder da gewesen.

Spannungseinbruch im Umspannwerk Dahlewitz

Auf MAZ-Anfrage bestätigte Edis die Ausfälle inzwischen. Es sei am 19. Januar um 15.16 Uhr und am 20. Januar um 14.18 Uhr „jeweils für eine Sekunde zu einem sogenannten Spannungseinbruch im Bereich des E.DIS-Umspannwerkes Dahlewitz“ gekommen. „Betroffen waren die Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf und Zossen“, teilte Pressesprecher Danilo Fox mit.

Nach wie vor Rätselraten gibt es noch ob der Umstände, wie Fox weiter berichtet. Die Ursachenforschung laufe noch. „Daher liegen uns Einzelheiten noch nicht abschließend vor. Wir bitten eventuell entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“

Technikschäden in Blankenfelde-Mahlow

Einzelne Nutzer berichteten auch über dadurch entstandene Schäden an Geräten. So kommentierte Nutzerin Anke Bunn in der Facebook-Gruppe Blankenfelde-Mahlow und Lichtenrade – Leute aus der Nachbarschaft „Hallo, hatte eventuell jemand von euch auch so um 15.30 Uhr ganz kurz Stromausfall und eventuell dadurch sogar einen Schaden an einem elektrischen Gerät. Bei mir geht seitdem der Laptop nicht mehr.“ Andere Nutzer berichteten danach über einen Defekt am Fernsteuerungsschalter der Außenjalousie oder über den Ausfall kompletter Programmierungen, etwa bei Radiowecker und TV.

Schadensersatz muss ein Stromnetzbetreiber bei solchen Kleinstschäden nicht leisten. Einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2014 zufolge muss ein Stromnetzbetreiber nur leisten, wenn der Schaden 500 Euro übersteigt. Ersetzt wird dabei auch nur der über 500 Euro hinausgehende Betrag. Der ist dem Urteil zufolge allerdings unabhängig vom Verschulden des Netzbetreibers zu leisten.

Von Udo Böhlefeld