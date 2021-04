Teltow-Fläming

55 Millionen Euro: So viel Geld, schätzt Daniel Sebastian Menzel vom Tourismusverband Fläming, fehlt den Betrieben in Teltow-Fläming aus dem Jahr 2020, weil das touristische Reisen monatelang nicht möglich war. Eine neue Studie des Verbandes zeigt nicht nur diesen Umsatzausfall sondern auch, wie viel Geld der Tourismus jedes Jahr nach Teltow-Fläming spült, unter normalen Umständen. „Tourismus ist mitnichten nur Hotels und Restaurants“, sagt Menzel, der Chef des Tourismusverbands Fläming. Auch der Einzelhandel spielt eine große Rolle, meint er. „Denn im Urlaub wollen die Menschen vor Ort konsumieren“, so Menzel.

Daniel Sebastian Menzel leitet den Tourismusverband Fläming. Quelle: Stefan Specht

Der Verband hat ein Institut für Fremdenverkehr mit der Studie beauftragt, das die Zahlen aus dem Jahr 2019 nutzte und herausfand: 186,7 Millionen Euro Umsatz macht die Branche im Landkreis inzwischen jedes Jahr. Das sind zehn Prozent mehr als 2013. Rein statistisch verbrachten 2019 alle Touristen zusammen fast sechs Millionen Urlaubstage im Landkreis – die meisten von ihnen aber tatsächlich nur einen einzigen. Denn: Das meiste Geld bringen in Teltow-Fläming die Tagestouristen ein. 2019 kamen vier Millionen von ihnen.

Tagestouristen bringen 85 Millionen Euro

Das Ziel der Tagesreisenden ist in der Regel eindeutig: die Fläming-Skate. Im Durchschnitt ließ jeder einzelne von ihnen 21,20 Euro im Landkreis, zum Beispiel in Restaurants, Cafés, bei Einzelhändlern oder für Eintrittspreise. Insgesamt macht das eine Summe von fast 85 Millionen Euro und damit etwa die Hälfte aller Tourismus-Umsätze im Landkreis aus. Seit 2013 ist dieser Wert pro Jahr um etwa einen Prozent angestiegen.

Zahlen und Fakten 5,96 Millionen Aufenthaltstage von Touristen in Teltow-Fläming zählte die Studie für das Jahr 2019. 186,7 Millionen Euro Umsatz machte der Tourismus 2019 im Kreis. 84,8 Millionen Euro kamen von Tagestouristen. Weitere 66,1 Millionen Euro von Urlaubern, die in größeren Unterkünften übernachteten. Beim Camping macht TF weniger Umsatz: 2019 ließen Camper insgesamt nur rund 4,4 Millionen Euro im Kreis. Pro Tag lassen Touristen, die in größeren Unterkünften übernachten, das meiste Geld in TF – im Durchschnitt 114,90. Bei Tagestouristen sind es nur 21,20 Euro; bei Campern 35,70 Euro. Fast 50 Prozent des touristischen Umsatzes im Landkreis machen Gaststätten und Beherbergungsbetriebe. Der Einzelhandel verdient jedes Jahr 54,1 Millionen Euro an den Touristen und Dienstleister im Landkreis immerhin 45,6 Millionen Euro.

Den größten Schub gab es in den vergangenen Jahren bei den Gästen, die auch in der Region übernachteten. Um 14 Prozent ist der Bruttoumsatz in diesem Bereich seit 2013 gestiegen. „Es ist das erste Mal, dass wir mit der Studie aus 2013 einen Vergleich für den Landkreis haben“, berichtet Menzel.

Einheimische als Botschafter

Die neue Studie zeigt auch: Die Touristen kommen in Teltow-Fläming nicht nur gewerblichen Quartieren unter. Auch kleine Pensionen sind beliebt. Außerdem kamen 2019 fast 1,2 Millionen Besucher, um Freunde oder Verwandte zu treffen und übernachteten bei diesen Bekannten.

„Das ist eine stattliche Anzahl“, kommentiert Tourismusverbandsleiter Menzel. Für ihn sind alle Einwohner des Landkreises, die ihre Freunde oder Verwandten für ein paar Tage bei sich aufnehmen, eine Art Botschafter für die Region. „Deswegen betrachten wir nicht nur Gäste sondern auch Einheimische als unsere Zielgruppe“, erklärt er.

Egal ob Tagestouristen, Camper, Geschäftsreisende oder klassische Ferienurlauber: In allen Bereichen sieht Menzel für den Landkreis noch Potenzial. Er legt nicht nur dem Kreis, sondern auch jeder einzelnen Stadt und Gemeinde nahe, sich um touristische Anreize zu bemühen. „Denn der Tourismus bleibt in den Kommunen hängen“, sagt er und meint damit die über 17 Millionen Euro Steuern, die jedes Jahr in Teltow-Fläming von der Branche in Form von Umsatz- und Mehrwertsteuern in die Kassen von Städten und Gemeinden, Bund und Land fließen.

Weil der Leiter des Tourismusverbandes weiß, dass das Geld in den Kommunen oft knapp ist, hat er dank der Studie bereits konkrete Stellschrauben ausgemacht, auf die man sich in Teltow-Fläming konzentrieren soll. Das Motto lautet, die Stärken weiter auszubauen und auf die Fläming-Skate zu setzen. Damit diese noch besser zu erreichen ist, empfiehlt Menzel vor allem die Lücken im Norden zu schließen. Einige Kreistagspolitiker dürften sich damit bestätigt sehen. Denn sie fordern schon seit Monaten neue Radwege, die von der Berliner Stadtgrenze bis an die Skaterbahn führen.

An der Fläming-Skate in Kolzenburg gibt es immer wieder Probleme wegen zu wenig Parkplätzen. Quelle: Elinor Wenke

Um Teltow-Fläming attraktiver für Tagesgäste zu machen, bräuchte es dennoch wohl auch mehr Parkplätze, so Menzel. In einigen Orten entlang der Fläming-Skate ist das Problem akut, zum Beispiel in Kolzenburg bei Luckenwalde. Menzel kann sich ein kreisweites Parkleitsystem vorstellen. Außerdem setzt er sich für ein gemeinsames Konzept der Gemeinden und der Wirtschaftsförderung entlang der Fläming-Skate ein. So könne man Angebote vernetzen; von den Synergien profitieren dann alle Beteiligten.

Zertifikate für Unterkünfte mit Qualität

Nicht zuletzt will sich auch der Tourismusverband selbst in diesen Prozess einbringen. „Ferienunterkünfte mit Qualitätsanspruch, auch in Stadtnähe, sollten stärker in den Fokus rücken“, sagt Menzel und plant dafür Zertifizierungen durch den Verband. Der Grund: Durch die Coronakrise bleiben die Touristen derzeit nicht nur länger als früher in der Region. „Die Menschen legen auch vermehrt auf eine hohe Qualität der Angebote vor Ort Wert“, sagt er.

Von Victoria Barnack