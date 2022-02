Teltow-Fläming

Vor drei Jahren hat der Kreistag Teltow-Fläming die Verwaltung mit einer Studie zum Schülerverkehr beauftragt. Bis heute liegt noch kein Ergebnis vor, das die Frage beantwortet, ob künftig mehr Schülerinnen und Schüler kostenlos die Busse nutzen dürfen. Der vorgelegte Entwurf einer beauftragten Firma habe den Ansprüchen der Verwaltung nicht genügt. Das berichtete Bildungsamtsleiter Karsten Dornquast kürzlich im Fachausschuss.

Wie Dornquast erläuterte, sei eine erste Auswertung Ende Januar in einer internen Sitzung der Verwaltung vorgestellt worden. Coronabedingt sei es schon in den Monaten zuvor zu Verzögerungen gekommen. In dem nun vom Planungsbüro vorgelegten Entwurf sei „eine Reihe von Fragen nicht in dem Umfang und in der Tiefe beantwortet, wie wir uns das vorgestellt hatten“, erklärte der Amtsleiter. Auch die Politiker im Kreistag hätte dieser Erkenntnisstand nach drei Jahren nicht zufrieden gestellt, ist sich Dornquast sicher.

Wohnort und Schule liegen in TF oft zu nah beieinander

Die Studie soll unter anderem klären, wie viel mehr es kosten würde, wenn in Zukunft alle Schüler die Schulbusse nutzen dürften, ohne dass ihre Eltern einen Zuschuss zahlen müssen. Bisher gibt es Mindestentfernungen gestaffelt nach Jahrgängen. Grundschüler beispielsweise dürfen die Schulbusse in TF nur kostenlos nutzen, wenn sie mindestens zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnen; bei Oberschülern sind es vier und ab der 11. Klasse sechs Kilometer. Der Kreistag könnte festlegen, dass diese Grenzen komplett wegfallen. Will dafür aber zunächst wissen, was das kostet und hat deshalb im Februar 2019 die Machbarkeitsstudie beauftragt.

In dem ersten Entwurf soll es ein Ergebnis mit drei Varianten geben, berichtet Dornquast. Er verrät bisher nur ein konkretes Detail: Die Studie kommt offenbar zu dem Ergebnis, dass pro Schüler Mehrkosten von circa 4000 Euro entstehen könnten. Insgesamt seien die gestellten Fragen aber nicht genau genug beantwortet worden. Nun wurde die Firma damit beauftragt, noch einmal nachzuarbeiten. Teurer wird der Auftrag dadurch offenbar nicht.

Studie für TF soll im April präsentiert werden

Zuvor hatte die Verwaltung Probleme, überhaupt ein Planungsbüro zu finden, dass diese Aufgabe bewältigen wollte. Es gab nur ein Angebot. Im Zuge der Arbeit habe sich dann bestätigt, dass „der Zugang auf schülerbezogene Daten wie erwartet schwierig“ sei. Auch die Zuarbeit der Städte und Gemeinden habe nicht die erhofften Daten gebracht. Die nachgebesserten Ergebnisse sollen nun voraussichtlich im April öffentlich präsentiert werden.

Von Victoria Barnack