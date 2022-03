Zossen

So viele Stürme in einer Woche gibt es nur selten. Ylenia, Zeynep und Antonia sind jetzt Geschichte. Die Aufräumarbeiten hingegen dauern bis in die Gegenwart. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Waldstadt stellen eine Absperrtafel auf. An der B 96 ist eine Baumkrone in Folge des letzten Sturmtiefs abgebrochen. Das ist gefährlich. Abgebrochene Äste können sogar zur Lebensgefahr werden, wenn sie sich lösen und auf Menschen herabfallen oder einen Autounfall verursachen.

„Von uns werden Sturmschäden jeglicher Art beseitigt: Kronenteile, die runtergebrochen sind, entwurzelte Bäume und Astbrüche“, so Enrico Saupe. Er ist Leiter der Straßenmeisterei Waldstadt, einer von 33 Straßenmeistereien in Brandenburg. Es seien drei schwere Stürme gewesen, aber mit ihren Bäumen seien sie ganz glimpflich davongekommen, so Saupe.

Das liegt auch daran, dass er und seine Mitarbeiter das gesamte Jahr über präventiv arbeiten und ihre Bäume gut in Schuss halten. Sie beseitigen Totholz, das herunterbrechen könnte, pflegen die Baumkronen und machen Lichtraumschnitte. Das bedeutet, sie entfernen Äste über der Straße. Viereinhalb Meter nach oben müssen Lkws Raum haben, damit sie gefahrenlos unterwegs sein können.

Straßenmeisterei Waldstadt arbeitet immer noch an Sturmschäden

Die Zuständigkeit der Straßenmeisterei Waldstadt umfasst etwa 300 Kilometer Straßen und 70 Kilometer Radweg. Bei einer Sturmwarnung stehen die Mitarbeiter rund um die Uhr in Bereitschaft. Sie arbeiten dann eng mit der Feuerwehr zusammen. Als der letzte Sturm vorbei war, brauchten sie knapp eine Woche, um die schlimmsten Schäden zu beseitigen. An der Beräumung kleinerer Folgeschäden arbeiten sie immer noch.

600 bis 900 Euro für einen gefällten Baum

Sechs Bäume mussten gefällt werden. Etwa ein Baum, der durch den Sturm umgekippt war. Bei den anderen Bäumen war der Wurzelteller so weit angehoben, dass sie keine Standsicherheit mehr hatten. „Wir führen Statistiken darüber, wie viele Bäume weggekommen sind“, sagt Saupe. Das Fällen übertragen sie einer externen Firma. Zwischen 600 und 900 Euro kostet es, einen Baum entfernen zu lassen. Die Straßenmeisterei meldet das dem Sachgebiet Grün, das dann eine Ersatzbepflanzung plant.

Nur 10 Prozent der Schäden betrifft den Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei

Dass die Straßenmeisterei Waldstadt immer noch mit dem Beseitigen von Sturmschäden beschäftigt ist, liegt nicht zuletzt an den Bäumen der Waldbesitzer. „Nur ein geringer Teil der Schäden, die wir beseitigen, betrifft überhaupt unsere Bäume“, so Saupe. Nämlich nur zehn Prozent aller Sturmschäden im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei. Die restlichen 90 Prozent betreffen Fremdbäume, die sie beräumen müssen. So etwa auch die abgebrochene Baumkrone an der B 96.

Waldbesitzer sind in der Pflicht, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

„Die Waldbesitzer sind eigentlich in der Pflicht, bei einem Sturm ihre Bäume zu kontrollieren“, sagt Saupe. Unwissenheit sei oft der Grund. „Es gibt eine Verkehrssicherheitspflicht, die wir einhalten müssen, die aber auch jeder Waldbesitzer zu beachten hat“, erklärt Saupe. Besitzt man ein Stück Wald, muss man also seine Bäume regelmäßig überprüfen.

Sturmschäden beseitigen: Die Straßenmeisterei Waldstadt entfernt eine abgebrochene Baumkrone. Quelle: Franziska von Werder

Einen Gefahrenbaum müssten sie dann selbst fällen oder fällen lassen. Auch die entstandenen Schäden müssten sie selbst beseitigen. Tun sie das nicht, ist das ärgerlich für Saupe und seine Mitarbeiter: „Wir wären innerhalb weniger Tage mit dem Beseitigen der Sturmschäden fertig gewesen“, sagt er. Seit zwei Wochen ist die Straßenmeisterei nun schon damit beschäftigt, die Waldbäume zu beräumen.

Waldbesitzer haften da, wo Bäume nach außen wirken

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, haben die Mitarbeiter die abgebrochene Kiefernbaumkrone an der B 96 einen Meter von der Straße geräumt. Seitdem liegt sie weiterhin am Straßenrand. Vier Mitarbeiter zerkleinern jetzt die abgetragenen Äste und werfen sie in einen Holzhäcksler. Die großen Stämme, die von der Baumkrone übrig geblieben sind, ziehen sie in den Wald hinein. „Das Holz gehört dem Waldbesitzer“, sagt Christoph Hintze.

Er ist seit 2014 Baumwart bei der Straßenmeisterei Waldstadt und besitzt selbst ein Stück Wald. Daher weiß er auch, wie wichtig es ist, seine Bäume zu pflegen. Wenn bei einem Sturm tatsächlich jemand zu Schaden kommt, haftet nämlich der Waldbesitzer. Das gilt zumindest für waldtypische Gefahren an Orten, wo die Bäume nach außen wirken, wie etwa an öffentlichen Straßen. Die Schäden an den Waldbäumen machen der Straßenmeisterei außerdem zusätzliche Arbeit: „Der Waldbesitzer hat sich bisher nicht darum gekümmert, die Krone zu beräumen. Das ist für uns ärgerlich, weil wir auch noch andere Sachen zu tun haben“, so Saupe.

Die Mitarbeiter schreddern die Äste. Baumstämme lassen sie hingegen zurück, weil sie dem Waldbesitzer gehören. Quelle: Franziska von Werder

Von Franziska von Werder