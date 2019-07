Luckenwalde

Oma-Dienst für Alleinerziehende, Volkshochschulkurse in Seniorenheimen und Smartphone-Anleitungen von Teenagern für Rentner: Eine Gruppe Stuttgarter Studenten hat sich Gedanken darüber gemacht, wie die Bildung in einem Flächenlandkreis wie Teltow-Fläming künftig funktionieren kann – und das für alle gleich gut, egal ob 85 Jahre alt und aus Niedergörsdorf oder 19 Jahre alt und aus Mahlow.

TF als Praxis-Objekt an Hochschule für Medien

„Einige Ideen davon sind naiv, andere bieten spannende Ansätze“, sagt Robert Lucic. Er arbeitet seit fast einem Jahr im neuen Bildungsbüro der Kreisverwaltung. Auf seine Initiative hin entstand der Kontakt zur Hochschule für Medien in Stuttgart. Prompt wurde der Landkreis Teltow-Fläming zum praktischen Beispiel für ein Seminar.

Alexander Heinrich (l.) und Robert Lucic bilden das Team im Bildungsbüro Teltow-Fläming. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Das große Ziel war es, am Ende ein Konzept zu entwerfen. Der Fokus sollte auf der Bildung von Erwachsenen und Rentnern liegen. Denn wenn Lucic von Bildung spricht, meint er nicht nur Grundschule und Berufslehre sondern auch Sportvereine, Jugendclubs und vor allem das lebenslange Lernen.

„Von den Studenten haben wir uns ausdrücklich gewünscht, dass sie mit ihren Gedanken spielen“, sagt Robert Lucic, „um zum Beispiel Lösungsansätze dafür zu finden, wie wir gute Bildung in die weite Fläche des Landkreises bringen können.“

Devise: Angebote zu den Menschen bringen

Ihre Ideen kommen mit einem innovativen Ansatz daher. Denn die Überalterung und das Nord-Süd-Gefälle in Teltow-Fläming sehen sie nicht nur als die größte Herausforderung. Sie schlagen vor, aus der Not eine Tugend zu machen.

„Ihr Ergebnis folgt der Devise: Statt Menschen zu Angeboten sollten wir die Angebote zu den Menschen bringen“, erklärt Bildungsmanager Lucic, „ein spannender Ansatz, den ich aufgreifen will.“

An der Stuttgarter Hochschule kann alles zum Thema Medien studiert werden. Quelle: HdM Stuttgart

Die Studentengruppe schlägt beispielsweise vor, dass jede Gemeinde einen Raum vorhält, der für Bildungsangebote nach dem Berufsleben bereitsteht. Das könnten Grundschulen sein, die am Nachmittag ungenutzt sind oder Dorfgemeinschaftshäuser mit einer technischen Ausstattung.

Auch über die Organisation haben sie sich Gedanken gemacht. „Sie schlagen eine Online-Plattform vor, um die Vergabe der Räume zu regeln“, berichtet Lucic.

Fahrgemeinschaften für Kurse in Dörfern

Denn an den Angeboten selbst mangelt es im Landkreis nicht. Auch das ist eines der Ergebnisse aus dem Seminar. Einer größeren Resonanz auf dieses Angebot steht allerdings die eingeschränkte Mobilität der Senioren im Weg, meinen die Studenten, die auch hierfür einen Lösungsansatz mitliefern.

Der Vorschlag: Das Rufbus-Angebot im Landkreis erweitern und nach passenden Fördermitteln suchen, um auch die Finanzen im Griff zu behalten. „Im Idealfall könnten Fahrgemeinschaften für einzelne Kurse entstehen“, erklärt Lucic.

Was macht das Bildungsbüro TF? Das Bildungsbüro Teltow-Fläming gibt es seit September 2018. Als Teil des Projektes „Bildung integriert“ wird es maßgeblich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der EU gefördert. Zwei Mitarbeiter haben drei Jahre Zeit, um die Grundlagen zu legen, mit denen künftige Herausforderungen im Bereich Bildung gemeistert werden sollen. Das Projekt verfolgt mehrere Ziele: eine verbesserte Zusammenarbeit von Bildungsakteuren, die Etablierung lokaler Verantwortungsgemeinschaften über Ämter hinweg und einen besseren Zugang zu Bildungsangeboten. Am Ende des Projektes soll eine einheitliche Datenbasis für alle Ämter im Kreis entstehen, die als objektive Grundlage für Entscheidungen dient. Gleichzeitig sollen blinde Flecken und Leistungspotentiale in der Bildungslandschaft des Landkreises identifiziert werden.

Was in seiner Arbeit allgemein eine große Rolle spielt, haben auch die Medienstudenten als wichtig erkannt: das Vernetzen. Während sich Lucic als Manager auf die verschiedenen Bildungsanbieter im Landkreis konzentriert, meinen die Studenten die unterschiedlichen Generationen. Das Miteinander unter ihnen gilt es zu stärken, so die Medienstudenten, am Ende würden alle im Landkreis davon profitieren.

„Der Fakt, dass die Jüngsten und die Ältesten unserer Gemeinschaft auf eine ganz besondere Weise gut miteinander auskommen, wollen sie für die Bildungslandschaft fruchtbar machen“, erklärt Robert Lucic.

Das Lernen und sich Bilden über Generationsgrenzen hinweg soll in TF künftig eine größere Rolle spielen. Quelle: Margrit Hahn

An einigen Orten in Teltow-Fläming wird das sogar schon gelebt. Vorlesestunden von Großeltern für Grundschüler gibt es beispielsweise in der Gemeinde Niederer Fläming. Die Lese-Omas leisten an der Werbiger Grundschule einen Beitrag zum generationsübergreifenden Lernen und zeigen, dass die Idee der Stuttgarter Studenten funktionieren kann.

Genauso ist es bereits auf dem Stülper Schulhof passiert. Dort brachten Mitglieder des Seniorenbeirates beim Kinder- und Familienfest den Grundschülern verschiedene Handwerke näher.

Das will der Bildungsmanager in TF umsetzen:

„Jugend und Senioren zusammen zu bringen, ist eine interessante Idee, die ich in den nächsten Monaten konkret verfolgen möchte“, sagt Robert Lucic. Eine Innovation sei das zwar nicht – wie die Beispiele aus dem Landkreis beweisen – aber ein Aspekt, der Teltow-Fläming als Bildungsregion zukunftssicherer machen könnte.

Lucic hat sich deshalb zwei Punkte aus den Lösungsansätzen ausgesucht, die bald realistischer werden sollen. Er will die Wünsche der Senioren erfragen, herausfinden, welche neuen Lernorte es geben könnte, und mit Begegnungsstätten ins Gespräch kommen.

Smartphone-Kurse für Senioren gibt es bereits, wie hier in der Bibliothek Trebbin. Quelle: Privat

Auch generationsübergreifend hat er sich etwas vorgenommen. „Eine tolle Idee ist es beispielsweise, Dinge die gerade bei der Jugend in Mode sind, mit der älteren Generation zu kombinieren“, sagt er. Der Bildungsmanager will sich in Jugendclubs umhören, ob Interesse an einem Projekt besteht: Die Jugendlichen sollen im Videoformat wie auf Youtube Anleitungen drehen und den Senioren erklären, wie Facebook, Whatsapp und andere Smartphone-Anwendungen funktionieren.

Von Victoria Barnack