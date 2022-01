Teltow-Fläming

Wer gesundheitliche Probleme hat und die 112 wählt, kann sich schneller Hilfe gewiss sein. In Teltow-Fläming ist der Rettungsdienst in den meisten Fällen nach spätestens 15 Minuten vor Ort. Bisher gilt: Egal, ob ein Patient ins Krankenhaus gebracht wird oder ob eine kurze Behandlung zu Hause genügt, zahlen muss er oder sie dafür nichts. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Doch genau diese klagen nun wegen solcher sogenannter Fehleinsätze gegen TFs Rettungsdienst. Das berichtete der Geschäftsführer, Denny Mieles, kürzlich im Kreisausschuss.

Denny Mieles ist Geschäftsführer des Rettungsdienstes Teltow-Fläming. Quelle: Hartmut F. Reck

„Die Krankenkassen klagen konkret gegen unsere Gebührensatzung aus dem Jahr 2020“, erläutert Mieles. Die Gebühren zahlen sie aktuell unter Vorbehalt, legten zigfach Widerspruch ein und ziehen nun vor das Oberverwaltungsgericht. Ein anderer Weg bleibt den Kassen im Streitfall auch nicht. Denn mitbestimmen dürfen sie bei den Gebühren nicht. „In Brandenburg haben die Kassen kein großes Mitspracherecht“, erklärt Mieles. In anderen Ländern sei das bereits anders.

Die Kassen wollen die Regeln hierzulande nun ändern. Sie klagen gegen die Rettungsdienste in TF und Märkisch-Oderland. Gewinnen sie, haben sie womöglich ein Exempel statuiert. „Denn die Folgen würden dann sicherlich für ganz Brandenburg gelten“, sagt Mieles.

4800 Fehleinsätze und Fehlfahrten gibt es jedes Jahr in TF

Die konkrete Kritik der Krankenkassen umfasst mehrere Aspekte. Dass Fehlfahrten und -einsätze künftig nicht mehr erstattet werden sollen, ist dabei der Punkt, der am schwersten wiegen könnte – vor allem finanziell. 2020 gab es in Teltow-Fläming mehr als 4800 Einsätze aus der nun fraglichen Kategorie.

Von einer Fehlfahrt sprechen die Rettungsdienstler, wenn der Patient nicht mit ins Krankenhaus kommt, weil er entweder nicht möchte oder weil die Situation doch nicht so schlimm ist wie beim Notruf geschildert. In TF rückten 2020 insgesamt 2739 Rettungswagen zu solchen Fehlfahrten aus. Gibt es schon während der Anfahrt einen Abbruch, ist das ein Fehleinsatz. Die gab es 2020 insgesamt 2139 Mal. „Unser Schätzwert hat ergeben, dass das circa zwei Millionen Euro pro Jahr in Teltow-Fläming ausmacht“, erklärt Mieles, „das sind etwa zehn Prozent der Gesamtkosten des Rettungsdienstes.“

Seit jeher deckt der Rettungsdienst seinen Finanzbedarf über Gebühren. Mit einer komplizierten Matrix wird jedes Jahr aufs neue der Betrag für Rettungswagen, Notarzt und Krankentransport einzeln berechnet. Am Ende werden so unter anderem die Kosten für die rund 280 Mitarbeiter und 14 Wachen in Teltow-Fläming gedeckt. Als Grundlage dienen stets die genauen Einsatzzahlen aus den Vorjahren, in die der Rettungsdienst bisher auch Fehlfahrten und -einsätze einbezieht. „Damit verhalten wir uns bisher gesetzeskonform“, ist sich Geschäftsführer Mieles sicher.

Zahlen und Fakten Mehr als 20.000 Mal wird der Rettungsdienst in Teltow-Fläming pro Jahr gerufen. In der Coronakrise ging die Zahl zurück. Die meisten Einsätze werden mit Rettungswagen absolviert. Dafür arbeiten 140 Notfallsanitäter und weitere circa 100 Rettungsassistenten und -sanitäter beim Rettungsdienst. Bei jedem dritten Fall muss ein Notarzt hinzugerufen werden. Jedes Jahr übernimmt der Rettungsdienst auch mehrere hundert Krankentransporte, zum Beispiel wenn Patienten verlegt werden müssen. Mehr als 900.000 Kilometer Fahrstrecke kommen bei allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes jedes Jahr zusammen. Das sind mehr als 22 Erdumrundungen. 2022 ist die Gebühr für den Einsatz eines Rettungswagen auf 1172,10 Euro festgesetzt worden. Hinzu kommt die Kilometerpauschale, die bei 57 Cent liegt. Für eine Krankentransportfahrt werden 618,30 Euro fällig. Muss der Notarzt kommen, kostet die Gebühr für das Fahrzeug 463,10 Euro und den Einsatz des Arztes weitere 310 Euro.

Wie der Rechtsstreit ausgehen wird, kann aber auch er nicht vorhersagen. „Es steht zur Debatte, dass der Landkreis diese Kosten dann selbst zu tragen hat“, erklärt der Chef des Rettungsdienstes. Im schlimmsten Fall könnten sogar die Patienten zur Kasse gebeten werden, damit der Kreis nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Das müsste vorab aber wohl politisch im Landkreis diskutiert werden. Klar ist: „Der Rettungsdienst Teltow-Fläming könnte diese Liquiditätslücke nicht allein füllen“, sagt Mieles.

Gericht entscheidet wohl frühestens 2023

Wann eine Entscheidung in dem Rechtsstreit fällt, ist noch nicht absehbar. „Die Klagebegründung der Kassen haben wir jetzt auf Nachdruck nach einem Jahr bekommen“, berichtet der Geschäftsführer. Nun arbeitet der Rettungsdienst ein Schriftstück mit den eigenen Gegen-Argumenten aus. Auch eine Anhörung wird es wohl geben. Vor 2023 rechnet Mieles nicht mit einer Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht.

Von Victoria Barnack