Ludwigsfelde

Ein Zeuge bemerkte am Sonntagabend einen Mann am Bahnhof in Ludwigsfelde, der Fahrradteile bei sich hatte. Dieser sagte gegenüber den Polizisten, dass die Teile im Bahnhofsbereich herumgelegen hätten. Die Beamten fanden überdies Betäubungsmittel bei dem Tatverdächtigen.

Lesen Sie auch:

Ludwigsfelde: Positives Zeugnis in Sachen Barrierefreiheit

Teltow-Fläming: Faulbrut gefährdet Honigbienen

Diese und die Fahrradteile wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachtes eines besonders schweren Diebstahles aufgenommen.

Hennickendorf: 100 Liter Diesel aus Baumaschine abgezapft

Unbekannte zapften übers Wochenende auf einer Baustelle an der L 73 zwischen Hennickendorf und Berkenbrück etwa 100 Liter Diesel aus einer Baumaschine ab. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Genshagen: Zwei Pkw-Anhänger gestohlen

Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen zwei Pkw-Anhänger in Genshagen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Polizisten nahmen Diebstähle auf. Die Anhänger wurden damit zur Fahndung ausgeschrieben.

Zossen: Katalysator über Nacht abmontiert

Unbekannte demontierten in der Nacht zum Sonntag den Katalysator von einem Mitsubishi. Der Pkw befand sich in der Stubenrauchstraße in Zossen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Von MAZonline