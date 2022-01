Teltow-Fläming

Wer zahlt die Kosten für minderjährige Flüchtlinge, die in Heimen in Teltow-Fläming untergekommen sind? Eigentlich ist die Antwort einfach: Der Kreis bekommt das Geld vom Land erstattet. Doch in zwei Fällen muss jetzt ein Gericht entscheiden. Denn es geht um hohe Summen: 320.000 Euro haben zwei unbegleitete Flüchtlingsjungen den Kreis in nur zwei Jahren gekostet.

Minderjährige Flüchtlinge kosten über 80.000 Euro im Jahr

„Die beiden unbegleiteten, minderjährigen Asylbewerber haben wir 2017 zugewiesen bekommen“, berichtet Sozialdezernentin und Vize-Landrätin Kirsten Gurske. Der erste der beiden Jungs reiste Ende November 2015 in Deutschland ein. Er wurde zunächst vom Jugendamt Bremen in Obhut genommen und Mitte Januar vom Brandenburgischen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) an den Landkreis TF zugewiesen. Der zweite Junge kam im März 2016 in Deutschland und zwei Monate später in TF an. „Die Zuweisung war mit einer Kostenübernahme verbunden“, erklärt Gurske.

Denn Jugendliche angemessen unterzubringen und pädagogisch zu betreuen, ist teuer. Ein Platz im Heim kostet mindestens 150 Euro am Tag, meist mehr. Dass pro Jugendlichem circa 83.000 Euro im Jahr zusammenkommen, findet sogar der langjährige Kreistagspolitiker Detlef Schlüpen (SPD) „irre“ und erkundigte sich deshalb beim Jugendamt, ob diese Zahlen stimmen. Amtsleiter Falko Lachmann bestätigte das. Unter anderem wegen der Sprachbarriere und der Traumatisierung der Jugendlichen müssen sie sehr intensiv von Fachkräften betreut werden.

Eigentlich ist das für die Kreise aber kein Problem. Denn das Geld gibt es vom Land zurück – sofern der Kreis die nötige Jugendhilfe einen Monat nach Einreise der unbegleiteten Flüchtlinge anmeldet. Das Land kritisiert nun, dass das zu spät passiert sei. In den beiden Fällen sei das aber gar nicht mehr möglich gewesen, argumentiert der Landkreis. Immerhin wurden sie erst mehrere Monate nach ihrer Einreise dem Kreis TF zugewiesen. Die Erste Beigeordnete berichtete schon öfter von unbürokratischen Absprachen, die in Zeit der Asylkrise ab 2015 zwischen den Behörden getroffen wurden.

„Wir sind nicht einverstanden damit, wie das Verfahren jetzt läuft“, sagte sie. Um die rechtlichen Fristen einzuhalten, musste der Kreisausschuss im Januar sogar ungeplant zusammenkommen, denn die unliebsame Post vom Ministerium erreichte den Kreis wenige Tage vor Weihnachten. Die Politiker entschieden sich einstimmig für die Klage gegen das Land.

Entscheidung wohl erst in ein paar Jahren

Wie gut die Chancen für Teltow-Fläming stehen, ist nicht ganz klar. Das Rechtsamt der Kreisverwaltung hat den Fall vorab geprüft und kommt zu einem klaren: Vielleicht. Viele Mängel und Unklarheiten im bisherigen Schriftwechsel machen der Verwaltung Hoffnung. Auch ein Vergleich wäre denkbar. Die Dauer, bis solche Gerichtsverfahren entschieden sind, liegt derzeit bei mehreren Jahren.

Von Victoria Barnack