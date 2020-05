Russen haben größte Opfer gebracht

Zossen

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der endgültigen Kapitulation des Hitler-Regimes am 8. Mai 1945 hat Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) an die besondere Rolle der Sowjetunion und der Roten Armee bei der Befreiung Deutschlands von den Nazis erinnert. Die Russen hätten in diesem unmenschlichen Krieg nicht nur die größten Opfer gebracht, sondern später auch entscheidend dazu beigetragen, dass die Deutschen in Ost und West heute wieder in Einheit und Freiheit leben können.

Granit trägt die Namen

In Zossen wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am Kietz ein Ehrenmal für 70 gefallene Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der Roten Armee errichtet. Ein liegender Granitstein auf der Kriegsgräberstätte trägt als Inschrift die Namen von 38 hier beigesetzten Rotarmisten. Sie waren im Frühjahr 1945 bei den Kämpfen in und um Zossen gefallen und haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Die Namen der 32 anderen Gefallen sind nicht bekannt. Die Seiten des Obelisken tragen einen kleinen metallenen Sowjetstern. Am Sockel sind auf jeder Seite je eine große Inschriftentafel aus Granit angebracht. Auf Russisch wird hier an die im Großen Vaterländischen Krieg von 1941–1945 gefallenen Soldaten erinnert.

Ende der menschenverachtenden Gewaltherrschaft

Wiebke Schwarzweller verweist in diesem Zusammenhang auf die historische Rede des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985, der anlässlich des 40. Jahrestags des Kriegsendes davon sprach, dass an diesem Tag alle Deutschen „von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ befreit wurden. Der Zossener Ortsteil Wünsdorf, so die Bürgermeisterin, habe als Sitz des Oberkommandos des deutschen Heeres während des Krieges als auch für die Sowjetunion nach Kriegsende als Sitz des Oberkommandos der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) bis zum vollständigen Abzug ihrer Truppen im Jahr 1994 eine überregionale Bedeutung als wichtiger Militärstandort gehabt.

Jeder kann Friedenszeichen setzen

„Sie hier in Zossen-Wünsdorf, wir in Brandenburg haben gelernt, dass man mit den Russen auskommen kann, wenn man ihre Besonderheiten berücksichtigt. Wir sollten unsere Kontakte zu Russland pflegen und in der Inlandsdebatte für Sachlichkeit eintreten“, hatte Brandenburgs früherer, kürzlich verstorbener Ministerpräsident Manfred Stolpe in einer Rede in Dabendorf vor fünf Jahren erklärt. Jeder könne in diesem Zusammenhang ein Friedenszeichen setzen.

Kranz für die Gefallenen

Im Beisein von Bürgermeister und Stadtverordneten wird unter Einhaltung der Abstandsregeln am Freitag, dem 8. Mai, auf dem Friedhof in Ludwigsfelde mit einer Kranzniederlegung der gefallenen Soldaten der Sowjetarmee gedacht. Wie in vielen anderen Orten hatte auch der Kulturverein Rangsdorf eine Gedenkveranstaltung geplant – und wegen der Pandemie absagen müssen. Das damit verbundene Klavierkonzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, hieß es.

