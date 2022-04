Teltow-Fläming

Noch eine Woche lang haben medizinische und Pflegeeinrichtungen in Teltow-Fläming Zeit, um der Pflicht anzukommen, nicht geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu melden. Beim Gesundheitsamt des Kreises sind bisher deutlich weniger von diesen Meldungen eingegangen als vor dem Beginn der Impfpflicht vermutet wurde.

Das Amt hatte geschätzt, dass bis zu 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen betroffenen Einrichtungen nicht geimpft sind. Bisher wurden jedoch lediglich rund 380 Fälle gemeldet. Das berichtete die Kreisverwaltung Ende vergangener Woche. Die Betroffenen sind entweder gar nicht oder nicht vollständig geimpft und können auch nicht den Status als Genesene nachweisen.

Lesen Sie auch Impfpflicht in der Pflege: Hohe Impfquoten in Teltow-Fläming

Meldung zur Impfpflicht in TF jetzt online

Die Meldepflicht läuft am 19. April, dem Dienstag nach Ostern, aus. Sie ist für die betroffenen Betriebe verpflichtend und kann ab sofort auch online erfolgen. Der Landkreis hat dafür ein Internetportal freigeschalten. Es ist unter https://ebip.teltow-flaeming.de zu erreichen. Dort können sich Einrichtungen registrieren und dann auch mehrere ungeimpfte Mitarbeiter auf einmal melden. Per E-Mail ist dies in Teltow-Fläming nun nicht mehr möglich.

Lesen Sie auch So wird die Pflege-Impfpflicht in Brandenburg umgesetzt

Für die weiteren Schritte ist das Gesundheitsamt zuständig, das die Daten derzeit sammelt. Es wird den Ungeimpften ab Mai Beratungsangebote unterbreiten. Sollten sich die Mitarbeiter dennoch nicht impfen lassen wollen und auch keinen Nachweis über eine Genesung besitzen, darf das Amt Betretungs- und Tätigkeitsverbote aussprechen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Coronafälle wurden – wie in jeder Woche – am Montag nicht gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wegen der geschmälerten Meldepflicht über das Wochenende deutlich gesunken und beträgt nun 691,9. Der Wert liegt damit zum ersten Mal seit Mitte Januar unter 700. Teltow-Fläming rangiert damit weiterhin leicht unter dem brandenburgweiten Durchschnitt von momentan 737,2. In ganz Deutschland beträgt die Inzidenz aktuell 1080.

Drei Coronafälle auf Intensivstationen in TF

Auf den beiden Intensivstationen im Landkreis ist die Lage unverändert. Drei Covid-Patienten müssen dort nach wie vor behandelt werden. Sie belegen rund 23 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten in TF.

Von Victoria Barnack