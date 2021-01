Luckenwalde

Das Jobcenter Teltow-Fläming hat eine neue Geschäftsführerin. Katrin Urban nahm Anfang Januar ihre Tätigkeit auf. Die 50-Jährige folgt damit auf Annett Sonnenburg, die sich nun anderen Aufgaben widmet. Katrin Urban und ihre Stellvertreterin Sandra Leffler gaben am Dienstag in einer Videokonferenz die Dezember-Arbeitslosenzahlen für den Landkreis bekannt.

Die Zahl der Erwerbslosen ist im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. 4749 Personen waren im Dezember ohne Job, das sind 34 mehr als im November und 853 mehr als 2019. „Im Vorjahresvergleich ist der Anstieg in Teltow-Fläming immer noch am stärksten“, sagt Leffler, „davon betroffen sind an erster Stelle die Langzeitarbeitslosen.“

Leffler : „Guter Jahresabschluss“

Die Arbeitslosenquote stieg von 5,0 im November auf 5,1 im Dezember an. Allerdings lag sie ein Jahr zuvor mit 4,2 auf dem damaligen wochenlangen Tiefststand. „Wenn wir das gesamte Corona-Jahr 2020 betrachten, sind wir aber nicht unzufrieden und haben einen vergleichsweise guten Jahresabschluss“, befindet Sandra Leffler, denn in den Sommermonaten lag die Quote höher als im Dezember.

Neben der üblichen Fluktuation im Handel, Büro und Lager meldeten sich vor allem Beschäftigte aus der Gastronomie und Landwirtschaft arbeitslos. Neubeschäftigungen gab es in den Bereichen Lager, Transportgewerbe, Reinigung und Pflege. Vom angekündigten Verkauf des Schaeffler-Werkes in Luckenwalde ist bei der Arbeitsagentur nichts zu merken. „Es ist alles ruhig, wir haben keine Arbeitslosmeldungen aus diesem Betrieb“, berichtet Leffler.

Weniger Kurzarbeit

Die Kurzarbeit ist zum Jahresende nicht weiter angestiegen. Aktuell haben 1400 Betriebe mit 15.214 betroffenen Beschäftigten in Teltow-Fläming Kurzarbeit angemeldet, das sind 67 Betriebe und 277 Mitarbeiter weniger als im November.

Arbeitsagentur weiter geschlossen

Leicht angestiegen ist die Arbeitslosenzahl im Bereich Luckenwalde. 2284 Einwohner haben dort keinen Job – 337 mehr als im Dezember 2019. Die Quote liegt bei 6,7. Im Bereich Zossen ist die Zahl der Erwerbslosen sogar um 16 gesunken, liegt aber noch wesentlich über dem Vorjahresniveau. Die Quote beträgt 4,1 Prozent. Die Einrichtungen von Arbeitsagentur und Jobcenter sind coronabedingt weiter geschlossen. „In Notfällen und wenn Menschen unbedingt das persönliche Gespräch brauchen, sind wir aber für unsere Kunden da“, versichert Sandra Leffler.

Hoffnung auf das Frühjahr

Für den Januar erwartet Katrin Urban keine einschneidenden Änderungen auf dem Arbeitsmarkt. „Erst im Frühjahr werden wir die Auswirkungen des Lockdowns abschätzen können und hoffen auf eine Frühjahrsbelebung.“

Von Elinor Wenke