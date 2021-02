Wünsdorf

Ursprünglich wollte Sanny Bergmann Kfz-Mechaniker werden. Ein Freiwilliges Soziales Jahr führte ihn mit 17 Jahren allerdings in ein Pflegeheim. „Da merkte ich, was für ein schönes Arbeiten das war“, erzählt der heute 30-Jährige. Er zog von Sachsen-Anhalt nach Südbayern und absolvierte eine dreijährige Ausbildung. Seit 2015 arbeitete er in Brandenburg als Pflegefachkraft im Häuslichen Pflegedienst und ist seit 2018 stellvertretender Pflegedienstleiter bei der VS Bürgerhilfe gemeinnützige GmbH, einem Unternehmen der Volkssolidarität. Hier ist er für den Häuslichen Pflegedienst Wünsdorf zuständig.

„Meine Arbeit teilt sich in organisatorische Aufgaben im Büro und die pflegerische Versorgung der Klienten.“ Die VS Bürgerhilfe hat aktuell circa 380 Mitarbeiter, von denen rund 30 beim Häuslichen Pflegedienst Wünsdorf tätig sind. Sie betreuen über 100 Patienten. „Das sind in der Regel Hochbetagte. Aber wir kümmern uns auch um Menschen mit Behinderung oder um Kinder in der Krankenhausversorgung.“ Im Büro teilt Bergmann Dienste ein und berät Hilfesuchende sowie pflegende Angehörige am Telefon. Wer sich selbst oder Angehörige anmelden möchte, ruft zunächst bei der VS Bürgerhilfe an. „Nach dem Erstkontakt mache ich meist einen Beratungstermin vor Ort aus, bei dem ich mir das häusliche Umfeld ansehe. Dann kann ich beispielsweise zu einem Badewannenlift oder einem anderen passenden Hilfsmittel raten und helfe später bei der Beantragung. Auch beim Antrag für einen der fünf Pflegegrade unterstützen wir und stellen eine komplette Pflegeplanung auf.“

Gespräche mit Ärzten haben zugenommen

Seine Kollegen organisieren sich über eine gemeinsame Smartphone-App. In der Frühschicht gibt es etwa sieben bis neun Touren, die alle Mitarbeiter fahren. Wenn dort jemand ausfällt, springt Bergmann ein. „Am Morgen führe ich vor allem ärztliche Maßnahmen durch wie Blutzuckerkontrollen, Insulininjektionen, aber auch die Verabreichung verschiedenster Medikamente.“ Je nach Pflegegrad bieten die Mitarbeiter verschiedene Unterstützungen, von kleinen Hilfen im Alltag, über Körper- und Nagelpflege bis hin zur sogenannten Finalpflege. „Bei letzterer hat in den vergangenen Jahrzehnten ein Umdenken der Ärzte stattgefunden, sodass man noch mehr versucht, dem Patienten den letzten Weg so angenehm, würdevoll und schmerzfrei wie möglich zu gestalten“, stellt Bergmann fest. „Das hat aber zu einer starken Zunahme der Arztgespräche gerade auch in dieser Zeit geführt.“ Beim Einsatzort selten sogar einen Verstorbenen vorzufinden, macht Bergmann keine mentalen Probleme. „Ich habe gelernt, damit professionell umzugehen.“

Während die Arbeitszeit bis zum Feierabend im Büro gut planbar ist, verlängert oder verkürzt sie sich bei den Touren abhängig von der Auftragslage. Zu seinen Klienten hat Bergmann ein gutes Verhältnis: „Während ich sie sieze, sprechen mich viele mit meinem Vornamen an. Sie freuen sich, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin oder wollen bestimmte Leistungen möglichst von mir erfüllt bekommen. Bei Einzelnen, die ich seit Jahren kenne, besteht natürlicherweise eine stärkere Vertrauensbasis.“

Neue Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeiter

Seine Arbeitsstelle empfindet Bergmann als die „freundlichste, die ich je hatte.“ Dazu kommt für ihn noch die gemeinsame Entwicklung mit seiner Frau in den Beruf hinein: „Wir wuchsen zusammen in Bad Schmiedeberg auf. Später holte ich sie zu meiner Ausbildung und zur VS Bürgerhilfe. Inzwischen ist auch sie stellvertretende Pflegedienstleiterin, aber in Baruth.“ Die Coronakrise stellt das Team des Häuslichen Pflegedienstes vor neue Herausforderungen: „Oft macht die neue Krankheit unseren Patienten gar nicht solche Angst, eher ihren Angehörigen. Wir hatten dann auch die Aufgabe, jeden davon zu überzeugen, dass die Hygieneanweisungen der Bundesregierung akzeptiert werden und das gelang auch. Schließlich waren wir teilweise der einzige Kontakt der Menschen nach draußen und das erhöhte ihren Wunsch nach Gespräche. Allerdings stellte sich uns besonders im Umgang mit Corona-Erkrankten die Frage: Wie schützen wir uns selbst und andere Patienten? Entsprechend wurden für uns Haarnetze, Schutzkleidung und FFP2-Masken wichtig. Die Telefonate unter den Kollegen nahmen zu, um Kontakte zu verringern und die Haushaltshilfen bei Coronapatienten reduzierten wir auf das Nötigste. Das mussten wir ihnen und ihren Angehörigen ebenfalls erklären.“

Was das neue Thema Impfung mit Astra Zeneca betrifft, bemühen sich Bergmann und sein Team aktuell um Termine. Zwar hatte die erste geimpfte Kollegin im Anschluss Nebenwirkungen, doch diese machen Bergmann nicht bange: „Natürlich kann es sein, dass wir kurze Ausfälle haben, aber die werden wir ausgleichen.“

Von Conrad Wilitzki