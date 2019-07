Luckenwalde

Für Tausende Menschen beginnt am Donnerstag ein neuer Lebensabschnitt. Entweder beginnen sie eine Ausbildung oder haben gerade ausgelernt und starten nun endlich ins Berufsleben. Das macht sich auch in den jüngsten Zahlen zum Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming bemerkbar. Noch gibt es nur die Statistik vom Juli. Dari...