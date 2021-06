Teltow-Fläming

Der Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming erholt sich nach dem Corona-Lockdown weiter. „So langsam lassen wir die Krise hinter uns und kurbeln die Wirtschaft wieder an“, beschreibt Marko Naue, der Chef der Arbeitsagentur in Luckenwalde, die Situation.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr weiter gesunken. Ende Juni waren in Teltow-Fläming 4.461 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 142 weniger als im Mai und 477 weniger als im vergangenen Jahr. Die Arbeitslosenquote sank von 4,9 auf 4,7. Im Bereich Luckenwalde liegt die Quote bei 6,4, in Zossen bei 3,7.

Mehr als 2.000 freie Stellen

2.044 freie Stellen sind gemeldet. Der Bestand ist im Vergleich zum Mai zwar leicht gesunken, liegt aber über dem Vorjahresniveau. „Wir sind in diesem Jahr ganz anders aufgestellt als 2020. Die große Angst bei den Arbeitgebern ist vorbei, sie stellen wieder ein“, sagt Naue. Personal wird in allen Branchen gesucht, auffällig aber in der Gastronomie.

Für Ältere wird es schwer

Allerdings gibt es nach wie vor Verlierer in der Coronakrise: Die Langzeitarbeitslosen, die Schwerbehinderten und die Altersgruppe über 55 Jahre. „Während Arbeitnehmer um die 50 durchaus gute Chancen haben, wird es für die Älteren schwer“, erklärt Naue. Etliche gehen in den vorgezogenen Ruhestand; auch Krankmeldungen sind verstärkt zu beobachten.

Die Arbeitsagentur in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Fast 90 Prozent aller Langzeitarbeitslosen sind Kunden des Jobcenters, also Hartz-Vier-Empfänger. Jobcenter-Vizechefin Sandra Leffler sieht dennoch keinen Grund zum Pessimismus. „Viele, die lange Jahre schon arbeitslos waren, haben wieder einen Job gefunden. Wir bauen den Bestand an Langzeitarbeitslosen langsam Stück für Stück ab.“ Zunehmend werde auch wieder der persönliche Kontakt zu den Klienten gesucht.

Weniger Kurzarbeit

Die Zahl der Kurzarbeiter ist zwar zurückgegangen, „aber wir hatten eigentlich einen deutlicheren Trend erwartet“, sagt Naue. Ende Juni gab es 639 Unternehmen mit 6.701 Beschäftigten in Kurzarbeit, das sind 26 Betriebe und 234 Mitarbeiter weniger als im Mai. Drei neue Kurzarbeit-Anzeigen kamen hinzu.

Kurzer Draht zu den Beratern

Agentur und Jobcenter sind über die Telefon- und Onlinekanäle weiterhin erreichbar. „Bei kurzfristigen dringenden Fällen kann man auch direkt das Jobcenter ansteuern“, versichert Sandra Leffler.

Von Elinor Wenke