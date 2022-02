Teltow-Fläming

Uwe Steinig hat sich seinen Sonntag sicher anders vorgestellt. Nun steht er in seinem Garten und zerlegt einen Baum nach dem anderen. „Leider hat es die gesundeste unserer drei Tannen erwischt“ bedauert der Ludwigsfelder. Nun muss er auch noch die anderen beiden wegnehmen. „Der Wurzelballen der gestürzten Tanne hat ein derart großes Loch gerissen, dass die benachbarten keinen Halt mehr gehabt hätten.“

Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren, Rangsdorf und Zossen

Zahlreiche Bäume sind auch im Stadtgebiet zwischen dem Ludwigsfelder Krankenhaus und dem Industriepark abgeknickt, dort wirkt die Straße der Jugend wie eine Schneise für die Orkanböen. Im Industriegebiet Birkengrund wurde eine Dachabdeckung von einem Plattenbau gezerrt.

Sturmschäden in Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Ein ähnliches Bild der Verwüstung ergab sich auch in Großbeeren, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf und Zossen. Dort wurden am Sonnabend die meisten Einsätze an die Stabsstelle des Landkreises in Luckenwalde gemeldet. Bis 20 Uhr waren es insgesamt 301.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unwetterwarnung für Teltow-Fläming aufgehoben

Die amtliche Unwetterwarnung für den Landkreis Teltow-Fläming wurde am 19. Februar um 8 Uhr vom Deutschen Wetterdienst aufgehoben. „Daher wurde auch die Stabsstelle am Abend aufgelöst, die sich extra für den Sturm formiert hatte“, informiert der stellvertretende Kreisbrandmeister, Silivo Kahle. Weitere Einsätze wurden dann nicht mehr von der Stabsstelle registriert. „Diese wurden dann von den einzelnen Ortswehren abgearbeitet“, sagt Kahle. Vor allem im Norden des Landkreises waren die Kameraden am Sonntag auf den Beinen, um die Aufräumarbeiten voranzutreiben.

Zur Galerie Besonders der Norde des Landkreises war von den Sturmböen betroffen.

Gute Zusammenarbeit der Feuerwehren Teltow-Flämings

„Die Zusammenarbeit zwischen der regionalen Stabsstelle und den einzelnen technischen Einsatzleitungen der Ortsfeuerwehren hat sehr gut funktioniert“, resümiert Silvio Kahle. „Die Einsatzbereitschaft der Kameraden war sehr hoch“. Dies sei daher besonders erwähnenswert, da die Kameraden auf ehrenamtlicher Basis bei der Feuerwehr aktiv sind. „Ein Dank geht daher auch an die Arbeitgeber, die ihre Kräfte dafür freistellen“, fügt Kahle hinzu. Ebenso geht sein Respekt an die Familien und alle anderen, die einen Beitrag dafür geleistet haben, dass die Freiwillige Feuerwehr im Notfall aktiv werden kann.

Falls am Sonntagabend ein erneuter Sturm kommt, ist flexibles Reagieren möglich

Sollte am Sonntagabend noch einmal zu Sturmböen kommen, dann könne man auf die Erfahrung der letzten Tage zurückgreifen, meint der stellvertretende Kreisbrandmeister. „Dass noch einmal ein Sturm in der Intensität wie am Donnerstag und Sonnabend kommt, steht derzeit nicht im Raum“, fügt er hinzu. Daher wird auf eine erneute Besetzung der technischen Einsatzleitung verzichtet. „Sollte es dennoch notwendig werden, sind wir bereit, flexibel zu reagieren und sie kurzfristig ins Leben zu rufen“.

Der Deutsche Wetterdienst hat unterdessen für Teltow-Fläming eine neue amtliche Sturmwarnung für die Nacht von Sonntag zu Montag und den Montag veröffentlicht. Von 22 Uhr am Sonntag bis 17 Uhr am Montag müsse mit schweren Sturmböen von 70 Stundenkilometern gerechnet werden, in exponierten Lagen könnten sie auch 95 km/h erreichen. Das entspricht den Windstärken 8 bis 10 auf der Beaufort-Skala.

Von Iris Krüger