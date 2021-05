Teltow-Fläming: Boden- und Wasseranalysen am Donnerstag

Teltow-Fläming

Am Donnerstag, dem 6. Mai, bietet der Verein Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V. (AfU e.V.) wieder an verschiedenen Standorten an, Wasser- und Bodenproben von privaten Personen zu untersuchen. Am Vormittag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr ist der Verein vor Ort in Mahlow am Vereinshaus in der I.-Kant-Straße 3-5. Ab 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr werden in Zossen am Dorfgemeinschaftshaus am Kirchplatz 7 Proben entgegen genommen. Zuletzt besteht die Möglichkeit, um 16 Uhr bis 17 Uhr an der Volkshochschule, Dessauer Straße 25, in Luckenwalde, Proben abzugeben.

Studenten der Universität in Bielefeld haben 1991 die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie gegründet. Ziel sei es, Umweltanalytik und umweltrelevante Themen der Öffentlichkeit verständlich zu machen. Trink-, Brauch-, Aquarien- und Oberflächenwasser können zu den Terminen vorbeigebracht werden, um diese zu untersuchen. Auch eine mikrobiologische Wasseranalyse auf Keime und Bakterien ist möglich.

Mitgebrachte Bodenproben können auf Nährstoffe und Schwermetalle untersucht werden. Aus technischen Gründen könne man beim Vorort-Termin nur den Nitratgehalt und den pH-Wert des Wassers messen. Weitergehende Untersuchungen werden in einem Labor durchgeführt. Zudem kann man sich beraten lassen zu Themen wie dem richtigen Dünger, Entsäuerungsanlagen und modernen Filtertechnologien.

Von MAZonline