Eigentlich ist der Start ins neue Jahr ohne Feuerwerk kaum vorstellbar. In Teltow-Fläming wurde jetzt dennoch ein Böllerverbot für mehrere Plätze ausgesprochen. Hier lesen Sie, welche Orte betroffen sind.

Großes und kleines Feuerwerk ist an Silvester 2021 an etlichen Orten in Teltow-Fläming verboten. Quelle: Tobias Kleinschmidt/DPA