Die Kreisumlage in Teltow-Fläming soll in diesem Jahr auf 41 Prozent sinken. Das hat Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) den Gemeindevertretern in dieser Woche berichtet. Es würde bedeuten, dass Städte und Gemeinden 2021 einen Prozent weniger Kreisumlage zahlen müssen.

Ein Prozent ist viel für jede Gemeinde

Laut Boßdorf wollen sich die Kommunen mit der Minimal-Senkung aber nicht zufrieden geben. „41 Prozent sind uns zu wenig“, so die Bürgermeisterin. Boßdorf spricht sich für 39 Prozent aus; andere Bürgermeister fordern noch weniger. Denn für die Kommunen bedeutet jeder Prozentpunkt einen erheblichen Unterschied.

„41 Prozent sind für uns eine Ersparnis von circa 70.000 Euro und bei 39 Prozent sprechen wir dann von circa 220.000 Euro“, so Doreen Boßdorf. Damit hätte man etwa schon die Eigenanteile für ein Großprojekt wie eine Planung für die Blönsdorfer Grundschule zusammen, die man für eine Förderung dringend brauche. „Deshalb wollen wir da dranbleiben und dem Kreis unsere Vorstellungen dazu mitteilen.“

Am Freitag gab es einen ersten Austausch zwischen der Arbeitsgemeinschaft von Bürgermeistern und Amtsdirektor mit der Kreishausspitze. Die klare Forderung aus den Städten und Gemeinden: die Kreisumlage auf die Summe von 2020 einfrieren – also nicht prozentual, sondern in absoluten Zahlen. Denn trotz der Ein-Prozent-Senkung würde der Landkreis 2021 fast zwölf Millionen Euro mehr kassieren als 2020 mit einer Kreisumlage von 42 Prozent.

„Ansatz spiegelt die Situation nicht ausreichend wider“

Trotz Coronakrise? Ja, denn Rechengrundlage ist die Steuer- und Finanzkraft der Kommunen von vor zwei Jahren. „Der gewählte Ansatz spiegelt die aktuelle Situation nicht ausreichend wider“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel (SPD). Denn während der Kreis die hohe Umlage mit weniger Schlüsselzuweisungen und steigenden Kosten durch die Pandemie begründet, gestehe er den Bürgermeistern dasselbe Argument nicht zu.

„Dieselben Mehraufwände haben wir auch“, sagt Igel, „und müssen sie trotz sinkender Einnahmen schultern.“ Er würde es lieber sehen, wenn Landkreis, Städte und Gemeinden die Lasten gemeinsam tragen – so wie man sich vor Jahren auch einigen konnte, als der Kreis verschuldet war. Immerhin: „Der Kreis hat am Freitag Gesprächsbereitschaft signalisiert“, sagt Igel.

Luckenwalde: Ein Prozent „kosten“ 270.000 Euro

Welchen finanziellen Unterschied schon ein Prozent in jeder einzelnen Stadtkasse ausmacht, zeigt das Beispiel Luckenwalde. „Wir haben bei unserer Haushaltsplanung die derzeit geltende Umlage in der Höhe von 42 Prozentpunkten zu beachten“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD). In der Kreisstadt sind das rund 11,34 Millionen Euro. „Ein Prozentpunkt Kreisumlage ,kostet’ Luckenwalde in 2021 also 269.947 Euro“, erläutert sie. „Trotz gleichbleibender Höhe von 42 Prozent Kreisumlage zahlen wir aber faktisch 421.500 Euro mehr als im Vorjahr.“ Luckenwaldes Bürgermeisterin erhoffe sich deshalb eine Senkung, die deutlich unter den besagten 41 Prozent liegt. Unabhängig von der Diskussion im Kreistag will man den eigenen Haushalt in Luckenwalde Anfang März beschließen.

Auch im Niederen Fläming im Amt Dahme – eine der wenigen Kommunen, die jährlich einen Kreisumlage-Erlass bekommen – steht man schon kurz vor dem Beschluss. Dort hat man denselben Betrag wie 2020 zugrunde gelegt. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Amtsdirektor David Kaluza (parteilos). 41 Prozent Kreisumlage sind in seinen Augen keine Senkung, solange die Kommunen immer noch mehr an den Kreis zahlen müssen als im Vorjahr.

Kämmerer: „Entscheidung trifft aber der Kreistag“

Johannes Ferdinand (CDU), Kämmerer des Kreises und Beigeordneter, mahnt derweil vor einem verfrühten Verkündungen der Senkung. „Die Kreisumlage mit 41 Prozent ist ein Vorschlag aus der Verwaltungsleitung“, sagt er. „Die Entscheidung trifft aber der Kreistag.“ Der wird am Montagabend bei seiner ersten Sitzung in diesem Jahr erstmals Details zum neuen Kreishaushalt erfahren. Der Kämmerer stellt dabei traditionell die wichtigsten Zahlen und Veränderungen vor. Danach wird der gesamte Haushalt inklusive Höhe der Kreisumlage in allen Fachausschüssen diskutiert. Erst danach trifft der Kreistag seine endgültige Entscheidung.

